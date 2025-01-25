吳春城妻壯世代相關持股 未申報

吳春城妻張美慧2024年3月16日仍申報持有「戰國策國際顧問股份有限公司」6萬股未上市櫃股票。（圖擷取自監察院公職人員財產申報資料）

2025/01/25 05:30

〔記者方瑋立、劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，時代力量黨主席王婉諭質疑，吳春城曾擔任知名公關公司「戰國策」董事長多年，不斷為特定團體利益進行遊說，妻子等家人至今掛名該公司，恐踩利益迴避紅線。記者查詢公職人員財產申報及經濟部商工登記公示資料，吳配偶張美慧去年申報持有六萬股「戰國策」股票；另外，張美慧也是「壯世代社會企業」現任董事長，代表法人「結果實業」持有十萬股，也身兼結果實業董事長，相關資料皆未見於二人財產申報資料。

王婉諭昨加碼揭露，張美慧同為現任「彥鑫實業」監察人、持有一萬股，未向監察院申報。

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記者查詢吳春城及張美慧去年三月申報資料，吳春城確實無申報持有相關公司股份，不過，張美慧申報持有六萬股「戰國策」的未上市櫃股票，並投資家族事業「瑪西實業」近一千五百萬元。據經濟部商工登記資料，後者登記地址與「結果實業」相同，張身兼三間公司董事長。

此外，張美慧也是「壯世代社會企業股份有限公司（前稱五六七八久社會企業）」董事長，代表法人「結果實業」持有十萬股股份，壯世代最後資料核准變更日期為二○二三年九月十四日，但相關資料皆未見於吳春城二○二四年三月公職人員財產申報中。

王婉諭昨表示，吳春城本應如實申報，目前以公開資料檢視確有不實情況，加上壯促法對國家預算、政策發展影響很大，她呼籲吳春城出面說明，監察院也應自主調查，和社會大眾共同檢視，一起為國家把關。吳春城昨對此並未回應。

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