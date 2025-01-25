綠質疑違利益迴避 吳春城：請辭協會職務

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/25 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨團昨質疑民眾黨立委吳春城提壯世代促進法，但因自身擔任壯世代教科文協會職務違反利益迴避原則。吳春城表示，他已請辭協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非為他個人所有；吳並代發壯世代教科文協會聲明，未來協會將不會參與中央政府機關標案。

壯世代教科文協會聲明指出，他們去年承接嘉義市政府兩項標案，執行成果獲得衛福部國健署「高齡友善城市」活躍項之肯定，也因此受到輿論更嚴格的監督，協會未來將不會參與中央政府及所屬機關之標案，但仍將秉初衷，持續推動壯世代議題發展。

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對於民進黨團幹事長吳思瑤說，吳春城推動壯世代是為了戰國策個別公司利益；吳春城表示，創立卅年的戰國策是一家企業，連續八年獲行銷貢獻獎最佳公關傳播公司的肯定，二○二一年他六十歲時已功成身退，追尋人生的意義與志業，透過被歸入老人行列的省思，發展出壯世代思想。

關於「壯世代」商標的註冊，吳春城說，外界誤解「壯世代」商標的申請動機，認為有圖利之嫌。他強調，申請商標的初衷是為了確保「壯世代」理念能被正確傳播，避免被不當使用或商業濫用；例如，他無法接受濫用壯世代之名於不正當場所。

吳春城指出，此舉純屬公益考量，過去未收取任何費用，也與個人利益無關；同時經商標擁有企業同意，未來商標將提供公益用途無償使用。

針對立法院預算審查中凍結部分預算的爭議，吳春城澄清，提案的目的是促使行政機關更加重視壯促法的執行，並非刪減預算。政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式，凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。

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