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    民進黨團：吳春城任立委一年 拿兩千多萬標案

    民進黨團昨召開「壯世代招搖『壯』騙！立意良善？利益良善？」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委陳培瑜、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔出席說明。（記者陳政宇攝）

    民進黨團昨召開「壯世代招搖『壯』騙！立意良善？利益良善？」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委陳培瑜、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔出席說明。（記者陳政宇攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代政策與產業發展促進法」，遭外界質疑違反利益迴避。立法院民進黨團昨翻出公開採購網資訊，披露吳春城擔任立委不到一年期間，與其相關的公司、社會企業、協會已拿到兩千多萬元政府標案，甚至為私利推動壯促法，報復性提出刪減、凍結預算案。

    民進黨團昨召開記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委陳培瑜、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔出席說明。

    吳思瑤表示，吳春城的壯促法原提案要求各部會都要為因應壯世代編預算、改法規、推政策，經溝通協調才成功拆彈，減緩對政府施政的衝擊；通過專法後，民眾黨又提出廿七件與壯世代有關的預算凍結案，凍結預算達四．八億元，各部會無一倖免，最終凍結數是二．○五億元。

    陳培瑜指出，吳春城只要開口質詢就是「壯世代」，根據公開採購網資訊，與吳春城及其太太、小孩有關的公司、協會、企業等，彼此有交叉合作、資金往來，還有經營團隊之間的關聯；吳擔任立委不到一年期間，就拿到中央政府和縣市政府共計兩千多萬元標案金額。

    陳培瑜呼籲，民眾黨團總召黃國昌出來連連看，這中間到底發生什麼事。

    壯促法連署人之一的蔡易餘說，吳春城曾主動遊說連署法案，強調台灣高齡化社會應該讓高齡者投入工作，聽起來立意良善，沒想到是想創造新名詞定義，進而取得詮釋、商標控制權。

    林志潔指出，吳春城以民代身分推動與利益相關法案，且配偶、子女在商業公司都有業務，絕對符合「利益衝突迴避法」構成要件，圖利壯世代產業非常明顯，建請民進黨團告發「貪污治罪條例」的圖利犯行。

    對此，吳思瑤回應，後續處置仍須進一步商議，現階段最重要是因壯世代被「惡凍」的預算，行政部門該如何因應。

    對於吳春城代發聲明說，「壯世代社會企業」的商標願提供公益用途無償使用，林志潔質疑，若不是負責人或影子董事，如何去決策公司註冊商標不收費？吳剛好「自證」是這些公司實質負責人。

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