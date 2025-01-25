退將共諜高安國兩度接觸設計 劉湘濱：憤怒到了極點

退役中將劉湘濱。（資料照）

2025/01/25 05:30

記者鄒景雯／專訪

陸軍退役中將高安國涉嫌共諜案週一被起訴並求處重刑，成為涉案叛國最高階退將，退役中將劉湘濱昨天接受本報專訪透露，高安國在叛國過程主動接觸了他，並自行策劃他為所謂「反獨促統聯軍」的「策略企劃部負責人」，要他提供如何化解兩岸緊張的意見，事後想到竟被設計，劉湘濱說「真是憤怒到了極點」。

劉湘濱曾任國家安全會議秘書處處長、陸軍副總司令。

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為了以儆效尤，揭發有關被接觸的過程，劉湘濱向記者詳細描述，四十餘年來他與高安國僅在火車站旁咖啡廳見過兩次。

「一一二年九月八日，多年來未曾有過聯絡的高安國突然來電，以有事為由邀約見面，並稱有前政戰學校校長作陪。我基於黃埔軍校傳統對學長的尊重，以及軍中對同一單位老長官的敬重，才同意赴約。他要邀請我在他們的聚餐中演講。我拒絕了。」

「一一三年四月二十四日，高安國再度以有事請益為由，邀約見面。高介紹在座的女士是他的太太。見面的目的是談『如何化解兩岸緊張，維持台海和平』。我就將以前公開發表過的文章加以歸納供其參考」。席間高又要求合照，劉雖百般不願意，仍勉強地被高安國指稱的太太拍了一張合照。

劉說明，「當時並未能知道高安國是匪諜。這些都是高遭到收押後，我們被檢調約談時，才得知高的『聯軍』組織，他任總召，另設有參謀長、後勤整備部等組織。高把我列為他『反獨促統聯軍』的『策略企劃部』負責人。所以他問我有關戰略層次的問題，例如如何化解兩岸緊張，維持台海和平等等，並一再催我以『文字綱要傳給他』，目的顯然是以此好向對岸證明我是策略企劃的負責人。」

秉持黃埔傳統 卻遭到出賣

劉湘濱強調：「我真是極度的憤恨！原來兩次見面，都是有計畫的設計，讓對岸相信我是他組織的成員。我一生秉持黃埔傳統及軍中倫理，對老學長、老長官的信任與尊重，卻遭到出賣，內心只有無比的憤恨、失望！」

劉形容，台灣人，尤其是退役軍人被老共吸收，就像蟑螂一樣，不但令人討厭，破壞軍人形象，對台灣社會也是一種無孔不入的干擾。

為何最近共諜特別多？劉表示，媒體報導去年共諜案暴增四倍，一方面顯示保防工作的成效；另一方面也凸顯了中共情報工作的不專業，只要撿到籃子裡的都是菜。看看那些所謂的共諜，除了到對岸騙些小錢，哪有甚麼專業與本事。套句俗話說：連個「咖」都不是。

至於曾位居高位、受國家栽培的高安國何以會淪為共諜？劉湘濱認為，唯一的理由就是「錢」！如果中共不提供資金，高應該甚麼事也不會做。

整體而言，共諜的樣態如何呈現？劉湘濱指出，所有的共諜，除了因「色」被脅迫，幾乎都是為了向中共的情報單位或外圍組織要「錢」。因此他們必須證明他們的價值及工作成果，例如成立組織，辦些活動，最好在媒體上大量出現。這些低階層的共諜，八成以上在公開的資訊中就能發現。

針對退役軍人要如何避免被吸收或利用，劉湘濱認為，中共的情報單位或外圍組織吸收共諜，主要就是靠「色」與「錢」。要絕對地遠離色與金錢的誘惑與陷阱；尤其對久未謀面的軍中同僚突然來訪，絕對要有相當的警覺。

他提醒同僚，退休了就回歸家庭的生活，想要貢獻自己的專業或有任何的訴求，循正常的管道與方法，更為有效。

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