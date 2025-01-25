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    民進黨團聲請暫時處分、釋憲》 憲法法庭年後續審理

    民進黨總召柯建銘等人認為憲訴法修正案有違憲之虞，前天向憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲，憲法法庭過年後將繼續審理。（資料照）

    民進黨總召柯建銘等人認為憲訴法修正案有違憲之虞，前天向憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲，憲法法庭過年後將繼續審理。（資料照）

    2025/01/25 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕總統賴清德廿三日公布憲法訴訟法修正條文，依法於三日內即廿五日生效，民進黨黨團總召柯建銘等人，前天赴憲法法庭聲請暫時處分、釋憲，憲法法庭當天已收案；昨天憲法法庭主辦大法官和審查庭開會審理無進展，也未對是否准予暫時處分做出裁定，過年後將繼續審理。

    法界指出，由於憲訴法修正案尚未生效，憲法法庭昨審理民進黨五十一位立委和人民聲請案，仍依憲訴法舊法規定進行審理，即以現有大法官八人，只要五位參與評議，且過半三人同意即可裁准暫時處分規定；不過，主辦大法官、審查庭昨審理後，認為尚有事證有待了解，未做出是否准予暫時處分、或受理釋憲與否等裁定。

    由於憲訴法修正案將於廿五日生效，但政府機關開始放年假，司法官員指出，除非有突發情事發生而有加班的必要，否則憲法法庭將於二月三日正式上班後再繼續審理是否受理釋憲案、及有關暫時處分的裁定。

    柯建銘日前批評，立院去年將七位大法官被提名人的同意權全部封殺，目前只剩下八位大法官，但藍白所提憲訴法要求十位大官才能開會、違憲裁決變成要九位大法官同意，修正案有違憲疑義；不少法界人士質疑修正案造成憲法法庭癱瘓，侵害人民尋求憲法救濟的機會。

    賴清德總統日前公布藍白立委主導三讀通過的憲法訴訟法第四條、第卅條和第九十五條文修正案。

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