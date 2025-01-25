立院農曆年後再送出總預算

今年度中央政府總預算廿一日在立院三讀通過。 （資料照）

2025/01/25 05:30

〔記者劉宛琳、鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算廿一日在立院三讀通過，但立法院直到春節假期前最後一個上班日仍未送案至行政院。立院目前還在整理和校對數字，要等農曆年後才會送出；據了解，屆時有可能和去年十二月三讀通過的「財政收支劃分法修正案」一同送出。

財劃法修正案可能一同送出

立院人士表示，送不送已經不是時間的問題，因為政府早就在用今年的預算，持續性的計畫不會有影響，不確定的只有新興計畫。而且現在還沒送出去，行政部門更不需要去考慮刪減和凍結的問題，可以直接使用預算。

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立院人士表示，政院主計總處認為立法院計算刪凍總預算的方式有爭議、尚待釐清，但又遲不將自己算出來的數字送給立法院核對，當然也是立法院尚未送出的原因之一；立法院自己算好了雖然可以送，但如果主計總處不認帳，就會變成雙邊的爭議，最後還是要去解決，早晚兩邊都要談。

政院人士則認為，總預算三讀版本非常混亂，連國民黨團、民眾黨團數據都不一樣，立法院恐怕也難算出來。行政院長卓榮泰前天在記者會也表示，立院處理總預算案模糊不清，也兜不攏，並預告政院將依憲法提出覆議。

除了覆議之外，政院人士也強調，立法院以「統刪」方式，要求行政院自行減列歲出並調整科目，將造成預算刪減政治責任歸屬不明確，有違大法官釋字第三九一號解釋所強調責任政治原則。此外，預算法第四十九條也明定，立院審議歲出預算，「應就機關別、政事別及基金別決定之」，因此對總預算案聲請釋憲，也是可能選項。

面對一連串的憲政爭議問題，立院人士表示，總統府前天公布「憲法訴訟法」，民進黨團就要聲請暫時處分及釋憲，兩院都各在盤算對方有什麼樣的政治攻防，「政治信任度非常低，要怎麼談？」按照程序走完的會議結論，一定有一方故意不認帳，這是台灣政治生態過去沒有發生過的狀態。

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