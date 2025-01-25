政院提選罷法覆議》藍白酸覆議不成卓下台否 綠：在野黨等著接招

立法院議事處昨下班前送出選罷法，行政院傍晚召開臨時院會通過覆議案，行政院長卓榮泰怒批，這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責。 （行政院提供）

2025/01/25 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕春節連假前夕，立法院昨送出「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」連署加嚴版本，行政院召開臨時院會通過覆議案。民眾黨團總召黃國昌酸行政院長卓榮泰「不甩民意、只會覆議」，民眾黨團將再次否決覆議案；國民黨團也持同樣態度，總召傅崐萁直問，若覆議不成，卓揆是否要下台負責？民進黨團幹事長吳思瑤則批，藍白惡修「選罷法」，沒收人民權利，藍白執意當全民公敵，注定踢到鐵板、得不償失。

吳思瑤：藍白注定踢鐵板

總統府發言人郭雅慧表示，總統在收到覆議案後，將於合法合憲前提下，從國家發展與民主價值全盤審慎評估，以守護民主自由憲政體制、確保國家持續穩健前行。

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立法院去年十二月廿日三讀通過連署加嚴版的「選罷法」修正案，當時國民黨以門檻提高版之選罷法尚未三讀為由延緩送案，但由於該法未能在本會期三讀，又遇上民進黨團總召柯建銘推動大罷免攻勢，國民黨決定送出連署加嚴的選罷法修正案。

傅崐萁表示，卓榮泰就任八個月，提了多少次覆議？為什麼不能像一個民主國家，尊重代表民意的國會；而且卓榮泰提覆議不成是否要請辭下台負責？國民黨團書記長林思銘也說，選罷法完全合憲，也不會讓政院窒礙難行，政院此舉完全是要對抗立法院。

黃國昌表示，這已經是卓榮泰第三次覆議。然而，即便前二次覆議都被否決，臉皮極厚的卓榮泰沒有負起任何政治責任，繼續賴在官位。毫無民意基礎的卓榮泰竟還有臉嗆立法院長韓國瑜「未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責」，儼然把自己當成太上皇機關。

吳思瑤受訪批評，這是國民黨的政治盤算，立法院自我閹割自我踐踏，完全配合一黨之私，而韓國瑜和傅崐萁沆瀣一氣，議事中立是狗屁，民眾黨不作聲暗支持，就是反民主的共犯。

吳思瑤也強調，府、院、黨及黨團對「選罷法」送出的時間點，都有進行各種沙盤推演，會做好全方位的妥善因應，一定是在合乎憲法規範下進行救濟措施，在野黨就等著接招。

估年初六 覆議案立院開工

至於後續議程，民進黨團總召柯建銘評估，覆議案會在二月二日送回立法院，二月三日（初六）開工當天就要為覆議案開會，「開工大吉，罷免大吉！愛台灣的人趕快連署！」

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