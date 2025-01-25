罷免燎原 朝野對立升溫》點名罷綠委 朱：國民黨不畏戰

國民黨主席朱立倫強調國民黨不畏戰，也不怕戰。 （記者塗建榮攝）

2025/01/25 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕因應大罷免到來，藍營已備妥罷免多位民進黨立委的反制名單，而且會隨情勢發展，適時調整擴大，藍營基層已開始出現罷免民進黨立委連署行動。昨日傳出國民黨要搶救葉元之、羅廷瑋等兩名藍委，精準罷免七名綠委之說，但國民黨主席朱立倫受訪時沒有正面回應，只強調國民黨不畏戰，也不怕戰，並呼籲民進黨懸崖勒馬。

朱立倫指出，國民黨的基本態度就是希望和，但也不畏戰，當民進黨一定要用惡質的方式，相信有非常多藍營支持者、基層民眾會主動跳出來。

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傳出藍營樂觀評估大罷免後的立委補選結果，認為在立法院席次將能單獨過半，但黨內人士認為，這是過早樂觀判斷，畢竟目前尚未正式進入交戰，還要觀察綠營出招及社會氛圍變化，現階段只能審慎因應，見招拆招。

目前國民黨內有共識要操作「以罷止罷」的選區，包括藍營原本就較有機會的高雄市左楠選區，因藍、白分裂投票而漁翁得利的宜蘭縣，以及台北市的士林北投選區、萬華中正選區。宜蘭縣立委陳俊宇、高雄市左楠選區立委李柏毅為綠營新科立委，北市士林北投區立委吳思瑤則被藍營視為仇恨值極高、利於操作反制，而萬華中正區立委吳沛憶去年僅獲約四成選票。

不過，國民黨在上述台北市兩選區都還沒有強棒人選，一旦補選能否拿下席次，猶在未定之天。至於宜蘭縣，雖然去年立委選舉結果呈現藍加白大於綠，但補選藍、白能否聯手，勢必牽動明年宜蘭縣長選舉。

藍營最為看好的選區在於山地、平地原住民立委，如果大罷免白熱化，目標將鎖定民進黨的平地原住民立委陳瑩、山地原住民立委伍麗華。黨內認為，除非民進黨有辦法將國民黨與無黨籍的山地、平地各兩席原住民立委也罷掉，否則補選時國民黨的機會不小，因為正常選舉狀態下，平地、山地原住民立委各應選三席，民進黨只有各一席空間，一旦山地、平地各補選一席，對於在原住民選區具明顯優勢的國民黨而言，通吃兩席不太困難。此外，新北市板橋東區的國民黨立委葉元之被綠營視為罷免的指標人物，藍營也將反制罷免板橋西區的民進黨三連任立委張宏陸。

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