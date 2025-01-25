罷免燎原 朝野對立升溫》綠發超甲級甲動 全台分進合擊

因應全台大罷免潮，立法院民進黨團總召柯建銘召開記者會，說明黨團會議日前通過「民意後援」提案，發動本屆首次且唯一的「超甲級甲級動員」。（記者陳政宇攝）

2025/01/25 05:30

戰鬥最前線 黨籍立委設服務站

〔記者陳政宇／台北報導〕國會朝野對立升溫，全台大罷免潮山雨欲來。立法院民進黨團總召柯建銘昨指出，黨團會議日前通過「民意後援」提案，發動本屆首次且唯一的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立服務站，不分區及沒有國民黨立委的選區，負責收全國各地罷免書，南北連線、全台分進合擊。

對於全台罷免行動，兼任民進黨主席的總統賴清德廿三日於中常會談到，許多公民團體自發性推動罷免，代表公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

請繼續往下閱讀...

柯建銘昨召開記者會表示，從國會擴權法案到去年十二月廿日的選罷法、財劃法、憲法訴訟法，不討論就沒收，這口氣不只是他吞不下去，整個黨團都吞不下去；藍白以為國會過半就可以恣意妄為，讓台灣、國家滅亡，最後用總預算來亂。

柯強調，民進黨團是第一線的戰鬥體、感受最深，也是最有能量的御林軍、保台軍，黨團成員底下又有自己的議員、里長，網網相連；不分區及沒有藍委的選區負責收全國各地罷免書，代收分寄北部各選區，如此南北連線、全台相連，分進合擊。

被視為藍營頭號罷免對象的民進黨團幹事長吳思瑤透露，府、院、黨高層都非常清楚，她面臨第一線的砲火攻擊，所以被鎖定成為頭號「惡罷」的對象；黨內也給予非常多鼓勵打氣，但大家同時對其問政表現和基層服務都深具信心。

吳思瑤說，一旦發動罷免戰火，全黨當然會高規格投入資源，協助被點名罷免的黨團成員，她做為國民黨發動罷免的指標，民進黨絕會全力反制。

民進黨立委許智傑獻策說，全台大罷免確實有難度，要精準罷免以確保勝率，瞄準「易罷立委」，還給台灣人一個正常的國會、穩定運作的政府。許列舉九位國民黨，包含「三腳督」的黃建賓、李彥秀、林思銘；「贏三％內」的廖偉翔、葉元之、涂權吉；「仇恨值高」的羅廷瑋、徐巧芯、傅崐萁。

黨內人士則指出，黨部目前對罷免行動保持觀望，也理解立委身處第一線的巨大壓力，但罷免主力應該是發起的公民團體，要予以尊重；立委及黨公職的服務處是否做為罷免行動的服務站，各地狀況可能有所不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法