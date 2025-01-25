立院趕年前送出加嚴版選罷法 政院火速提覆議 卓揆批在野：赤裸裸政治算計

立法院去年底修正通過加嚴版「選罷法」，議事處昨趕在下班前將法案送到行政院，行政院長卓榮泰昨怒批，這是立院在野黨團對行政院赤裸裸政治算計。 （圖：行政院提供）

2025/01/25 05:30

〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕立法院去年底修正通過加嚴版「選罷法」，議事處昨趕在下班前將法案送到行政院，政院緊急召開臨時院會通過覆議案，旋即送交總統核可，預計將在法定期間、即二月二日前移請立法院覆議。行政院長卓榮泰昨怒批，匆匆將法案送進政院，絕對是居心不良、罔顧道義，這是立院在野黨團對行政院赤裸裸政治算計、公開霸凌。

柯建銘：覆議案二月二日送立院

據悉，立法院昨下午四時三十分知會總統府即將送案，但並未說明內容，四時四十七分，選罷法才送至行政院，行政院緊急致電各部會正副首長開會，臨時院會於下午五時十五分至卅三分召開。從立院送件至通過覆議案，行政院全程四十六分鐘緊急應變。

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立院民進黨團總召柯建銘表示，覆議案會在二月二日送回立法院，二月三日（初六）開工當天就要為覆議案開會。

選罷法修正案明定，罷免提議人、連署人名冊，須附身分證正反面影本。卓揆表示，修法有「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處。

卓揆：已向韓國瑜表達最大不滿

卓揆也在臉書說，強烈抗議立法院的故意刁難、玩法弄權，他已向立法院長韓國瑜表達最大不滿，只有藍白主導的立法院，才會對公務員下這種陰謀手段。行政院不會中計，必須公開回擊並提出覆議案。

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