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    刪完總預算 跑到廈門見宋濤 綠委批陳玉珍 去跟中國要飯

    藍白聯手大砍中央政府總預算後，國民黨籍立委陳玉珍23日隨即前往中國廈門，與中國國台辦主任宋濤共迎新春。 （圖：取自國台辦旗下中國台灣網）

    藍白聯手大砍中央政府總預算後，國民黨籍立委陳玉珍23日隨即前往中國廈門，與中國國台辦主任宋濤共迎新春。 （圖：取自國台辦旗下中國台灣網）

    2025/01/25 05:30

    〔記者陳鈺馥、陳政宇、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案大砍公視預算，引發影視圈反彈，又對文化界開嗆「丟掉那隻要飯的碗」，引發民眾怒火。在立院廿一日三讀通過今年度中央政府總預算後，她廿三日隨即赴中國廈門與國台辦主任宋濤共迎新春。民進黨立委痛批，陳玉珍砍完政府預算後，去向中國要飯，陳則回應，兩岸本就該有更多往來，增加溝通並促進和平。

    質疑陳賣台急邀功 國安單位應調查

    藍白立委聯手大砍總預算逾二千億元，企圖癱瘓政府運作。陳玉珍日前在離島出版社總編何欣潔臉書貼文下方開嗆「丟掉那隻要飯的碗」，並嗆聲「這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人」，引發台灣文化界強烈反彈。

    據了解，福建省台辦廿三日在廈門金沙書院舉辦「福見兩岸 利厚新春」兩岸同胞共迎新春活動，宋濤與在閩台商台胞代表、陳玉珍等人共同體驗閩南民俗，提前歡慶中國農曆新年，包括金門縣副縣長李文良、金門縣議會議長洪允典等金門政要均出席。

    當天晚間，中共舉辦「兩岸同胞共迎新春晚宴」，宋濤等多名中共官員與陳玉珍一同上台，舉杯喝春酒慶祝新春；宋濤宣稱，希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反對台獨分裂和外來干涉。

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪痛批，陳玉珍不演了，砍完台灣的預算就跑去討中國的飯碗，每個舉動都在傷害台灣人的情感，陳玉珍毀憲亂政，通過一連串法案及預算後就肇事逃逸，向中國彙報、討中國歡心。「她敢做、我們都不敢看，真的嚇死人！難以置信」。

    民進黨立委王美惠批評，這是向中國要飯！大砍總預算後，竟跑去中國慶祝，去討糖吃嗎？還是妳的祖國是中國。民進黨立委許智傑也質疑，幫中共擋台灣國防預算後，就急著要向中共邀功嗎？這種賣台行為，國安單位應介入調查。

    陳稱兩岸本就該往來溝通 促進和平

    對於相關質疑，陳玉珍表示，大陸文旅部日前宣佈開放上海及福建居民赴台灣旅遊，她當面向宋濤爭取開放更多省市的大陸居民赴金旅遊，並獲得正向的答覆。

    陳強調，兩岸之間本來就應該有更多的往來，以減少誤解，增加溝通，促進和平。讓民間彼此有更多的互相了解，增加交流、減少歧見、降低敵意螺旋，對台海局勢邁向和平穩定的發展更顯重要。

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