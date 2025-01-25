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    首頁　>　政治

    佈局宜蘭縣長選舉》陳金德、吳宗憲 年節拜廟別苗頭

    春節期間，陳金德（左）、吳宗憲（右）年初一至初三，都安排十鄉鎮市密集「拜廟」行程，還可能同台登場，互別苗頭。（資料照，本報合成）

    春節期間，陳金德（左）、吳宗憲（右）年初一至初三，都安排十鄉鎮市密集「拜廟」行程，還可能同台登場，互別苗頭。（資料照，本報合成）

    2025/01/25 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕春節期間，政治人物多會安排走春拜廟行程，增加曝光度，也拉攏與地方情誼。二○二六宜蘭縣長選舉，國民黨不分區立委吳宗憲空降宜蘭參選，態勢明顯；行政院政委、民進黨籍陳金德也積極展開佈局。兩人年初一至初三都安排十鄉鎮市密集「拜廟」行程，年初三當天，在壯圍鄉補天宮與保安宮，可能同台登場，互別苗頭。

    明年宜蘭縣長選舉，陳金德力薦徵召宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳參選，總統賴清德更曾到宜蘭親自請託，但林國漳迄今無參選意願。在態勢未明情況下，陳金德仍須積極備戰，在中央力推宜蘭建設，同時也深耕基層，不分黨派都有好交情。

    春節到了，政治人物拜廟行程就是最好的觀察指標；陳金德在年初一至年初三，除南澳、大同兩原民鄉，將跑遍十個鄉鎮市、三十三間廟宇。他對地方原本就熟悉，除向大家恭賀新年，也希望藉由走春拜廟更加凝聚基層的感情與支持。

    國民黨方面，原本以議長張勝德最被看好；但他多次表示「沒有意願。」在地方未有戰將與適合人選的情況下，吳宗憲被點名「空降宜蘭參選」；他也不諱言「球來就打，不怕挑戰。」

    吳宗憲在年初一至年初三也安排了十個鄉鎮市、廿八間廟宇的拜廟行程；希望向基層民眾介紹自己，拉高自己的知名度；從他一連串的動作，空降宜蘭參選縣長，已相當明顯。

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