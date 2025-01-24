刪凍國防預算 李文忠：藍白被舔中派裹脅把持

曾任立委的國防院執行長李文忠表示，立委審查、凍刪預算為人民把關是其權責，但在野黨團被「鷹派」、「舔中派」、「扯台灣後腿派」裹脅把持，審查水平令人搖頭。（資料照）

2025/01/24 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院廿一日表決通過今年度中央政府總預算案，在藍白聯手下，國防部業務費凍結三十％，潛艦國造第三階段後續艦首年二十億元預算也遭凍結五十％。曾任立委的國防院執行長李文忠表示，立委審查、凍刪預算為人民把關是其權責，但在野黨團被「鷹派」、「舔中派」、「扯台灣後腿派」裹脅把持，審查水平令人搖頭，審查結果令人擔憂。

潛艦案解凍要「向院會報告」很怪異

李文忠認為，潛艦案解凍條件從「向委員會報告後始得動支」，怪異地改為「向院會報告後始得動支」，是「委員會中心主義」的倒退，也是對外交及國防委員會優良議事傳統的否定。

請繼續往下閱讀...

李文忠指出，在實質內容上，統刪軍事裝備費用三％看似無奇，但影響的是油品、零附件的籌補。在解放軍機艦日夜侵擾下，國軍在這一方面的支出每每東籌西補、捉襟見肘，「現在這種搞法，請問還要不要官兵廿四小時捍衛台海？」

針對「國內教育訓練、國內外差旅費被統刪十五％至二十％，不得流用」，李文忠說，差旅費與教育訓練費用於新興戰力編成，如新型戰機、海馬斯多管火箭系統等，需要派員至國外接裝受訓，這種預算能砍嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法