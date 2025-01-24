聯合聲明反憲訴法修惡 高中生籲勿政治鬥爭毀自由民主

包括台中一中等高中學生自治組織發表聯合聲明，強調憲法法庭是憲法保障人民權益的最後防線，反對立法院仗著多數暴力將憲訴法修惡。（資料照）

2025/01/24 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院藍白聯手大修憲法訴訟法，相關覆議案也遭否決，反憲訴法修惡，高中生開第一槍！包括台中一中等高中學生自治組織發表聯合聲明，強調憲法法庭是憲法保障人民權益的最後防線，立法院仗著多數暴力將憲訴法修惡，籲立委勿「過度遷就政黨、個人的政治利益」，罔顧憲政秩序，「沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦」。

包括台中一中學生自治串連黨、板橋高中板中裙眾聯萌、中一中學習歷程忘記存黨、彰化二林高中第七屆學生會、台南家齊高中佰拾伍屆學生會、屏東縣東港高中第十四屆學生會、高中職民主議政連線、救國高中生等高中學生自治組織，發表「憲訴法修惡」學生團體聯合聲明。

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台中一中學生自治串連黨主席李博洋指出，以往釋憲案有近九成來自人民聲請，憲訴法修惡危及的是人民權利，盼就憲政議題發聲，讓各界再聚焦修惡嚴重性。

多數暴力破壞憲法法庭獨立性

學生聲明強調，以往學生面對不合理的懲處，除向校方申訴，還能行使「訴願」及「行政訴訟」程序保障學生受教權等，都是經由大法官進行「憲法解釋」保障的案例；但憲訴法修惡大幅提高憲法法庭召開門檻及表決門檻，憲法法庭運作效率將被嚴重拖累，更打破憲政秩序、逾越立委職權、以多數暴力破壞憲法法庭與司法院在法律上獨立性。

學生呼籲，此刻憲法法庭的危機不是政治問題，而是憲政體制、國家制度的崩壞，立法院是國家最高立法機關，「莫要罔顧憲政秩序、過度遷就政黨、個人的政治利益」、「沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦」。

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