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    「我該認罪的都認了…」 京華城弊案開庭 彭振聲：沒有要翻供

    京華城弊案昨首度開庭，台北地院傳喚台北市前副市長彭振聲出庭。 （記者塗建榮攝）

    京華城弊案昨首度開庭，台北地院傳喚台北市前副市長彭振聲出庭。 （記者塗建榮攝）

    2025/01/24 05:30

    柯大帳房李文宗 仍全盤否認犯行

    〔記者張文川、溫于德／台北報導〕台北地院昨日開審京華城行收賄、公益侵占等案，提訊在押的眾望基金會董事長李文宗、傳喚台北市前副市長彭振聲、都委會前執行秘書邵琇珮等三人。彭答辯稱「我該認罪的都認罪了，我沒有要翻供」；邵坦認全部犯行，「我願意認罪」；李文宗仍全盤否認犯行。

    彭振聲說這是他第卅次出庭，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供，其餘由律師說明」。受命法官許芳瑜隨後向他確認認罪的範圍，彭回稱承認起訴書所指全部客觀事實及罪名「主管監督事項圖利罪」；檢察官也維持起訴時建議法官對彭減刑。

    彭的律師主張彭被控圖利的七次行為，前段是柯、彭等人將京華城陳情案送都委會研議，後段為主導都委會通過廿％容積獎勵，但前段京華城並未實質獲利，彭收受陳情應不成罪；不法利益計算方式也有疑慮，檢方依民間鑑價評估一萬二千多坪容積價值一二一億餘元，但起訴書也提及北市府都發局試算八％容積價值僅十五億元，價格差距甚大，請法院釐清。

    都委會前執秘邵琇珮：我願意認罪

    邵女當庭坦承檢方所有指控，在研議京華城案的行政程序中，聽從前市長柯文哲的上意，不顧眾多公務員、委員提出的違法質疑，一路護航使京華城獲得廿％容積獎勵與建照，圖利京華城與鼎越開發公司共一．二萬坪容積、逾一二一億元不法利益。

    邵女律師主張她於偵查期間轉為污點證人，請法官考量她犯後態度良好，依檢方建議以貪污治罪條例與證人保護法，從輕量刑並給予緩刑機會。

    京華城弊案昨首度開庭，台北地院提訊在押的眾望基金會董事長李文宗。（記者羅沛德攝）

    京華城弊案昨首度開庭，台北地院提訊在押的眾望基金會董事長李文宗。（記者羅沛德攝）

    京華城弊案昨首度開庭，台北地院傳喚都委會前執行秘書邵琇珮出庭。 （記者塗建榮攝）

    京華城弊案昨首度開庭，台北地院傳喚都委會前執行秘書邵琇珮出庭。 （記者塗建榮攝）

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