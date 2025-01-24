嗆政府造謠總預算 藍委告發違社維法

國民黨團書記長林思銘（左）、副書記長王鴻薇（右）昨日前往台北市警局中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。 （記者劉信德攝）

2025/01/24 05:30

〔記者王冠仁、陳政宇、鍾麗華／台北報導〕行政院各部會預算遭在野立委大幅刪減，有不少部會稱此舉會導致業務無法順利推動。立院國民黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇認為各部會發文內容與事實不符，引起民眾恐慌，昨天到台北市警局中正一分局告發相關部會造謠，違反社會秩序維護法。

行政院長卓榮泰在院會後記者會對此回應說，各部會當然會據理力爭，也歡迎在野黨提告，讓行政院更有機會與時間充分說明。

請繼續往下閱讀...

柯建銘反酸：應主動投案自首

民進黨團總召柯建銘受訪時反批林思銘、王鴻薇，稱這白癡組合、愚蠢至極，拿憲法層次、國家安全的問題當作東西丟掉、鄰居吵架，跑到派出所報案，他們應該主動去投案自首，顯見國民黨無招可用，才派蝦兵蝦將亂搞。

「加害者提告被害人，有理？」民進黨團幹事長吳思瑤也說，行政院檢視總預算審查結果，盤點施政受衝擊的項目，透明公開向國人報告，卻被說成「造謠」。藍白暴徒對國家施暴，還要求被害者不能發聲呼救，是要政府當沙包、還是把行政院當塑膠？

王鴻薇告發時強調，代表國民黨團針對各部會不論是開記者會或用影片、在官網或粉絲團上製作梗圖的各種造謠抹黑，告發違反社維法。鋪天蓋地的謠言造成民眾恐慌，而且這些假消息都來自「造謠國家隊」。

警方表示，會依告發人提供的事證，依法辦理。據悉，被告發的單位包含行政院、數發部、農業部、外交部、教育部等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法