業務費挨大刀 龔明鑫︰政院院本部正常運作只能撐到3月

行政院長卓榮泰（左）、秘書長龔明鑫（右）等昨出席總預算相關說明記者會。龔明鑫表示，行政院院本部業務費也被刪減四十六％，按照一般正常營運，行政院經費大概只能撐到三月，以最低服務量能運作，預算到八月就沒了。（記者廖振輝攝）

2025/01/24 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭砍二○七五億元，行政院院本部業務費也被刪減四十六％，政院秘書長龔明鑫昨表示，按照一般正常營運，行政院經費大概只能撐到三月，以最低服務量能運作，預算到八月就沒了。

行政院長卓榮泰指出，此次立法院刪除的預算明顯集中在某些特定項目及機關，其中國外旅費、特別費、媒體政策及業務宣導費均刪減六十％，甚至更高；又監察院及行政院業務費分別大幅刪減九十六．五％及四十六％，已嚴重影響機關基本運作維持。

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龔明鑫表示，行政院院本部編列十五億元，法定人事費就要十億元，如今業務費被刪兩億元、全部被凍結五億元，等於人事費也被凍結，包括行政院新聞傳播處、聯合服務中心、施政及法制業務都被全部刪除，造成運作很大困難，也還在討論如何維持最低量能。

龔明鑫表示，行政院主計總處統計，如果照一般正常營運，經費只能撐到三月就沒了，因此只能盡量暫停部分事務，例如記者室與新聞中心可能只能低度營運，更不用說對外宣傳，國際機場燈箱與記者會直播的手語老師費用都沒辦法支應。

龔明鑫表示，即便行政院以最簡便、最低服務量能運作，行政院院本部預算到八月就沒了，「你說這樣刪減對行政作業不會有影響，怎麼可能的事情，這不能變魔術的啦」。

行政院發言人室也於院會後通知媒體記者，農曆春節後記者室不提供網路，同時只開放平日上午八時至下午六時，假日則不開放，也不讓媒體記者進入院區。

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