預算遭刪 政院記者會沒手語了

政院長卓榮泰昨第四度親上火線說明，不過，官方直播畫面上，也在原先手語畫面直播處寫上「本院新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。（圖擷取自行政院直播）

2025/01/24 05:30

聾人聯盟籲立委恢復預算

〔記者吳柏軒、施曉光／台北報導〕今年度中央政府總預算遭立院刪減二○七五億元，行政院昨日再度召開記者會說明衝擊與影響，不料直播畫面不能提供手語翻譯服務，對此，台灣聾人聯盟緊急呼籲，希望立委重視聾人資訊平權需求，恢復相關服務預算編列，實現資訊無障礙與平等。

行政院長卓榮泰昨召開記者會，不過，官方直播畫面右下角原先會有的手語翻譯，竟變成黑畫面，並打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，引發相關團體關注。

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台灣聾人聯盟昨下午發布聲明並強調，國家重大訊息的傳遞需要手語翻譯員的專業協助，才能確保聾人族群的知情權和資訊平權。然而，預算遭大幅刪減，不僅讓行政機關面臨極大困擾，也讓聾人群體無法即時掌握政策和公共訊息，對其基本權益造成嚴重影響。

聯盟呼籲，期盼立委能秉持包容與公平的態度，重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需的預算編列，讓重要的資訊傳遞能兼顧每個人，實現真正的資訊無障礙與平等。

國民黨稱手語案早已決標

國民黨昨天則在官方臉書上指控卓榮泰公然說謊，國民黨強調，「行政院一一四年度政策說明記者會提供手語翻譯案」早已決標，不可能請不起手語老師，而且縱使沒有這個標案，行政院做為政府機關也可以向台北市政府「免費申請」。

行政院昨舉行記者會說明總預算案衝擊與影響，因預算被刪除無法再聘請手語老師，獨留直播綠幕在會場。（記者廖振輝攝）

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