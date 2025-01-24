過年通關密語 柯建銘：恭喜發財 罷免書拿來

立法院民進黨團總召柯建銘（左四）昨表示，總預算案刪減多少，連一毛錢都不能有含糊空間，否則總預算案公告是無效的，立法院現在要不要送請總統公告，絕對是兩難，送也違憲，不送也違憲。（記者陳政宇攝）

2025/01/24 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會日前三讀通過今年度中央政府總預算案，立法院民進黨團總召柯建銘昨痛斥，藍白摧毀總預算案，沒人知道究竟刪了多少錢，混亂到連國民黨、民眾黨的數據都不同，但總預算案連一毛錢都不能有含糊空間，否則送出立法院與否都是違憲；他也喊話，愛台灣的人沒有不參加「大罷免」的道理，今天開始通關密語就是「恭喜發財，罷免書拿來」，自己的國家自己救。

送不送總統公告 立院都違憲

「總預算是玩文字遊戲、大猜謎嗎？元宵節未到，正月初六大罷免先到！」柯建銘直指，藍白完全摧毀總預算案，讓國家無法運作，立院到底要不要送請總統公告，絕對是兩難，「送也違憲，不送也違憲」，中華民國有史以來從來沒有像現在這樣，沒人知道總預算案到底刪多少錢，這樣的總預算要怎麼送給總統公告？若藍白最後硬送出去製造混亂，導致國家無法運作，進而引狼入室、讓中國有機會出兵台灣，「這比吳三桂還吳三桂」。

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推大罷免 自己的國家自己救

柯建銘也呼籲，立法院長韓國瑜必須負責，否則誰要負責把總預算案簽署送出？是秘書長周萬來，還是議事處處長高百祥，或是立法院副院長江啟臣代理院長，還是國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌？民進黨團拭目以待。

柯建銘指出，去年歲入三兆元、刪了二五○億元，今年歲入三兆一千多億元，但藍白刪二○七六億元、凍結一六○七億元、新興計畫預算無法動支二五二七億元，共六二一○億元，若非存心搞垮國家，還能做任何解釋嗎？摧毀國家，莫此為甚，這樣對得起台灣及子女嗎？呼籲愛台灣的人，沒有不參加大罷免的道理，「從今天開始，我們的通關密語就是『恭喜發財，罷免書拿來』，自己的國家自己救」。

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