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    卓揆指示地方補助先凍50％》藍四都：衝擊地方建設 非妥善做法

    行政院長卓榮泰決定未來補助地方預算一律先凍結五十％，新北市主計處長吳建國受訪表示，中央如不挹注，可能影響捷運、停車場建設補助、醫療補助。圖為正在施工的捷運萬大線永和永平國小站。（資料照）

    行政院長卓榮泰決定未來補助地方預算一律先凍結五十％，新北市主計處長吳建國受訪表示，中央如不挹注，可能影響捷運、停車場建設補助、醫療補助。圖為正在施工的捷運萬大線永和永平國小站。（資料照）

    2025/01/24 05:30

    北市：民眾不會認同中央決策

    〔記者蔡思培、黃子暘、鄭淑婷、蘇孟娟／綜合報導〕行政院長卓榮泰決定未來補助地方預算一律先凍結五十％，台北市政府副發言人郭音蘭表示，去年通過中央政府總預算為二兆八五一八億元，今年通過為二兆九二四八億，若今年的預算比去年增加，還不能補助地方政府所需要的預算，相信民眾不會認同。

    新北市主計處長吳建國受訪表示，尚不清楚「純補助」定義，若假設以「計畫型補助款」來談，新北今年度約四七四億元，扣除社福部分後，凍結五十％約剩二百億元，相當於新北一年約十％的預算，經費解凍前須由市府先行調度。

    新北：恐影響捷運、停車場建設

    吳建國說，中央如不挹注，可能影響捷運、停車場建設補助、醫療補助，卓榮泰也僅提及社福，未提及支出同樣龐大的教育經費，盼中央說明定義，相關單位積極溝通、報告，影響地方政府補助並非妥善做法。

    桃市：地方建設也是中央政績

    桃園市政府新聞處長羅楚東表示，行政院並無正式通知，目前沒有凍結補助的跡象。羅楚東說，立法院主要刪減的是中央各部會的業務費，不包含對地方政府補助，市府會謹慎使用各項公務預算，持續推動相關市政建設，地方的重大建設不只是地方政府的政績，也是中央政府的成績，不論是地方或中央，服務的都是人民，關注的都是市民的生活需求和福利，相信行政院會做合理的盤點精算，做合適的安排。

    中市：嚴重影響各項補助計畫

    台中市財政局表示，今年度獲中央一般性補助收入約一四○億，計畫型補助收入約三百九十億元；台中市主計處指出，台中市今年度總預算已依中央核定或暫核列的補助計畫編列，並經議會審議通過，都已據以分配預算並執行中，若中央重新核配，恐嚴重衝擊台中市各項補助計畫的推動，甚至排擠其他計畫的辦理，盼中央審慎評估。

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