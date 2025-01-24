卓揆指示地方補助先凍50％》綠二都：捷運軌道經費 難補足缺口

高雄市政府申請計畫型補助，大多用於軌道建設。（記者葛祐豪攝）

2025/01/24 05:30

〔記者葛祐豪、洪瑞琴／綜合報導〕今年度中央政府總預算在立法院審查時遭藍白聯手大砍二○七五億，行政院長卓榮泰昨天決定，補助地方經費一律先凍結五十％；對此，高市財政局強調，一一四年度編列計畫型補助收入為四九七億元，缺口將影響高雄市的重大公共建設，尤其是軌道建設。台南市政府也說，將全面衝擊南市既定的施政推動，文化、捷運等面向影響大。

編列補助497億 高市府盼中央慎思

高雄市財政局長陳勇勝表示，高雄市一一四年度編列計畫型補助收入為四九七億元，如果行政院重新檢討、凍結收回，缺口將影響到高雄的重大公共建設，尤其是軌道建設。

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陳勇勝期盼中央謹慎考量，一旦行政院對地方補助先凍結五十％，影響層面相當大，且高雄市議會臨時會前天已通過一一四年度總預算案，如何自籌補足龐大缺口，高市府相當傷腦筋。

高市府強調，由於高雄軌道建設正四線齊發，向政院申請到的經費大多用於軌道建設；尤其，一旦凍結五十％補助，對亟需軌道建設的高雄相當不公平。

台南市政府則表示，南市自有財源佔比較低，各項市政建設均仰賴中央經費挹注，行政院因應預算刪減的調節措施，將全面衝擊南市既定的施政推動，包括文化、捷運等各面向影響大。

南市府：全面衝擊既定施政推動

文化局過去年度所獲中央補助款約十八．九億餘元，地方政府約投入六．五億配合款，除了針對國定古蹟、市定古蹟、老街巷弄進行修復與調查研究，也投入無形文化資產的保存與藝文團體的輔導扶植，若無中央補助，將影響文化建設甚鉅。

此外，台南捷運軌道建設也亟需中央補助款，以台南捷運第一期藍線為例，建設總經費估計三二二．八三億元，中央補助一九七．二六億元（五十九．二七％）、市府自籌一三五．五七億元（四十．七三％）。台南不像台北，軌道建設剛起步，一旦凍結五十％補助，對台南交通將是一大衝擊。

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