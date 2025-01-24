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    首頁　>　政治

    總預算遭砍逾往年6倍卓榮泰：不接受自殺式刪減

    行政院長卓榮泰昨表示，立法院所宣布的總預算刪減數為二○七五億元，刪減率達六．六％，相比過去三年平均刪減二九一億元、刪減率一．一％，比例達六倍。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰昨表示，立法院所宣布的總預算刪減數為二○七五億元，刪減率達六．六％，相比過去三年平均刪減二九一億元、刪減率一．一％，比例達六倍。（記者廖振輝攝）

    2025/01/24 05:30

    立法院總預算案模糊不清、兜不攏 將提出覆議

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算案遭大砍，行政院長卓榮泰昨第四度召開記者會強調，立法院處理總預算案模糊不清，也兜不攏，若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為二○七五億元，刪減率達六．六％，相比過去三年平均刪減二九一億元、刪減率一．一％，比例達六倍。他也預告政院將依憲法提出覆議，「面對無差別的攻擊，我們沒有辦法自殺式的刪減」。

    地方預算都增加 藍白卻要求中央不能增

    卓揆說，政府存在要讓國人生活更好、促進產業發展、鞏固主權，台灣去年經濟成長率四．二七％為歷年次高，而歲入增加，歲出也要增加，提高對國人服務量能、國防增強能力。

    卓揆舉例，台北市今年歲出預算增加五．九八％、新北市增加四．七％、台中市增七．六七％、桃園市增九．○二％、台南市與高雄市分別增加六％與十四％以上，新竹市增五．六七％，地方政府增加預算服務地方，沒有人說是錯的，遺憾的是，在野黨立委卻要求中央政府總預算不能增加。

    很多項目不得流用 就算能也有排擠作用

    卓揆說明，今年新增預算二八○六億元，是用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計畫、一般性補助款、國民年金等，他已四度說明，在野黨卻不願理會。

    對於在野黨稱經費可以流用，卓揆解釋，很多項目是規定不得流用，就算可以流用，「今天把家裡買米的錢刪除，叫他用買青菜、買肉的錢拿去買米，那其他的錢就減少了，這就是排擠作用，在政府是行不通的，在每個家庭也是很難生活下去，這活生生地出現在現在的中央政府總預算」。

    卓揆強調，政府多次說明預算不合理刪減會影響後續施政跟國人照顧，絕非危言聳聽，在野黨不合理刪凍公務員的基本事務費用、基本技工約僱人員的薪資、年輕父母育兒經費，以及行政院中南部服務的量能。他多次希望在野黨能懸崖勒馬，所有的工商團體、民間團體及文化界、體育界人士都站出來要求國會理性審查預算，但他們很少聽得進去。

    卓揆表示，行政院仍須透過憲法程序提出必要救濟，這是義務與責任，希望能有充裕預算，讓政府在新的年度全心全意推動政策，如無法度過這關，整個中央政府能量大打折扣，絕非國家之福，「覆議是憲法增修條文第三條賦予行政院的權利與義務，行政院會依照這個條文進行後續的救濟行為。」

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