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    影響基本運作 NCC業務4月恐停擺

    NCC在今年4月可能就會因為欠缺經費，造成機關停止運作。 （資料照）

    NCC在今年4月可能就會因為欠缺經費，造成機關停止運作。 （資料照）

    2025/01/24 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕立法院日前審議今年度中央政府總預算案，國家通訊傳播委員會（NCC）業務費預算遭刪減五十％，並凍結十％。NCC表示，依照此一預算規劃，NCC在今年四月可能就會因為欠缺經費，造成機關停止運作。

    NCC指出，NCC的「一般行政─基本行政工作維持」業務費遭刪減五十％，減少為三七五八萬九千元，並有十％遭凍結，但這項費用是維持機關基本運作所需，包含水電費、通訊費及土地租金等。

    NCC並指出，二五六二萬一千元是租用濟南路辦公室所需租金，若無法支付，將陷於政府機關違約處境，但若先支付租金，依據去年業務費執行情況推估，整體業務經費將於今年四月用罄，嚴重影響業務運作。

    NCC提到，通案刪減項目中，「國內旅費」通刪廿％，將導致稽查與政策推行大幅受阻；水電費通刪十％也讓NCC面臨沒有預算支應水電費窘境，屆時民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺。

    NCC強調，業務費經大幅減列後，直接嚴重衝擊NCC對國內外民眾提供服務，影響監理業務、消費者權益，並損及國內電信業與廣電業發展，預算編列的相關費用，都是機關的基本維持費用，希望各界予以體察，讓事情有轉圜空間。

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