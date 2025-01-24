預算遭大刪 資安院：被迫裁AI工程師 打擊士氣

數位發展部轄下的行政法人「資安院」預算遭大幅刪減，今年初新上任的資安院長林盈達示警有3大影響。（資料照）

2025/01/24 05:30

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部轄下的行政法人資安院預算遭大幅刪減，今年初新上任的資安院長林盈達示警有三大影響，一是政府對駭客曝險上升，導致資料外洩案可能變多；二是資安防護的AI化進度延宕，原本能夠自動化的部分仍需手動處理；三是不排除會裁員，打擊團隊士氣、折損民間對政府資安防護的信心。

數發部今年預算共被刪減約三十五．八二億元、比例高達四成，所屬資安院預算也遭大幅刪減。林盈達說，資安院有兩個資安計畫被刪減，一是政府數位系統的韌性強化，從一．七億刪減成三四○○萬元，減幅高達八成，若政府資訊系統無法持續強化，恐增加對駭客的曝險，更容易遭受攻擊，可能導致資料外洩案變多。若沒有救濟方案，資安院被迫縮減韌性業務，甚至不排除裁員。

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第二是資安管理和維運導入AI技術的計畫，從八六○○萬刪減為二七○○萬元，減幅達六十八％，將造成資安防護的AI化進度延宕，無法將人工處理進化為AI自動化處理，手動的部分很多、很吃人力，如果沒有救濟方案，也不排除會有裁員的可能性。

林盈達強調，技術法人被迫裁減工程師，會造成民間對政府、甚至美國對台灣資安防護決心的懷疑，「我們希望這不是最終方案，如果不是事態滿嚴重的」，因為經費已經砍到技術人員，這些專業的技術人員為台灣打拚，而非只是用嘴巴講政治的人。

林盈達擔憂，AI工程師本來就很難找，企業都在增聘AI人才，好不容易資安院建立了AI團隊、有約十五位工程師，進行資安管理的AI化，如果這批工程師被裁員、團隊潰散，這個損失很難彌補，期待能夠透過救濟方案，讓經費不要刪那麼多，讓資安院不用減少人力，業務雖然縮減一些，但至少好不容易建立起來的團隊不要潰散。

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