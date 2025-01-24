預算遭刪凍 交部：考慮部分人員在家上班

交通部出面說明預算遭刪減、凍結的影響。（記者吳亮儀攝）

2025/01/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部昨天表示，初步統計一一四年預算，刪減總計六十一億一四二八萬餘元，凍結金額一一六億九一八六．九萬餘元，其中有廿億的公路與監理業務預算遭凍結，影響對客運路線虧損補貼及電動巴士補助案的執行；交通部次長伍勝園說，憲政上有救濟方式，交通部會配合行政院，也考慮是否有部分人員可以在家上班。

伍勝園表示，以交通部業務費為例，凍結七十％，只剩卅％可用，這次預算解凍條件極為困難，要立法院會同意，若無法解凍，等同實質刪減，很多業務基本需求會無法提供。

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公路局局長陳文瑞指出，今年第三季後恐影響客運業者與幸福巴士NGO團體的撥款，導致業者營運受挫、員工生計受衝擊。一般道路維護經費刪凍也將使公路品質下降，遇大豪雨恐導致積淹水問題，對民眾生活影響甚鉅。

鐵道局局長楊正君也說，鐵道局遭刪減十一．二億餘元，鐵道局的各項立體化計畫因經費刪減而遭遇阻礙，將影響完工期程並引發履約爭議。例如：桃園平鎮臨時站預訂在二○二六年通車的計畫將延後；花東雙軌計畫原本在緩解路線容量不足的問題，經費刪減後，將造成進度延遲，無法解決一票難求的困境，進一步損害花東居民的返鄉權益。

國民黨和民眾黨聯手刪除氣象署一．○一億、凍結三．三七億預算。氣象署新任署長呂國臣表示，氣象署的高速電腦運作需要穩定電力與低溫環境，若無法提供足夠電力，將直接影響數值天氣預測模型的產出準確性，與人工智慧氣象測報技術的開發進程，削弱極端天氣的預警能力。

氣象署︰削弱極端天氣預警能力

呂國臣也點出，氣象署的新竹氣象站新建高速電腦機房計畫將因縮減而受阻，未 來第七、八、九代超級電腦的建設與營運進度都會落後。另外，南部海域海纜觀測系統的建置與既有系統的穩定運作也將受影響，使民眾在面臨災害時缺乏準確預警，生命安全備受威脅。

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