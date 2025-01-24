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    中共統戰經費無上限、 陸委會宣傳費卻被砍六成 陸委會：反制中共對台統戰能量大減

    陸委會發言人梁文傑昨表示，該會宣傳費被刪60％，未來反制中共對台統戰滲透的宣傳能量將大減。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑昨表示，該會宣傳費被刪60％，未來反制中共對台統戰滲透的宣傳能量將大減。（記者陳鈺馥攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央政府總預算案日前三讀通過，藍白聯手大砍陸委會預算、創近年之最。陸委會發言人梁文傑昨表示，陸委會業務費被刪了四十％，國人赴中港澳廿四小時緊急服務專線未來會縮減時間；另宣傳費被刪六十％，未來反制中共對台統戰滲透的宣傳能量將大減。

    梁文傑說，對公務機關而言，最重要的是業務費，陸委會業務費編列二億八千萬元左右，本來已經不多，目前刪減八八三一萬元，再加上在立法院內政委員會被刪的三千二百萬元，等於業務費被刪了四十％。

    梁文傑指出，陸委會長期有做中國經濟情勢、中共政情研析，舉辦座談會、研討會及民意調查，相關業務將大幅刪減。陸委會對於在中國的台商子女學校，有補助一些課程，讓他們在寒暑假上課，未來將難以執行。兩岸青年學生交流方面，陸委會這幾年固定舉辦兩岸法律和大傳系學生交流研習，未來交流也會停止。

    赴中港澳24小時專線將縮減

    梁文傑強調，陸委會長期宣傳國人赴中港澳要先登錄動態系統，未來宣傳費不僅會停止，廿四小時緊急服務專線電話也要縮減時間。而且赴中國旅費被刪減八十％，目前有駐香港辦事處，政府須派人過去考察業務或讓雇員來台受訓，這些都編在旅費預算中，未來這部分要維持相當困難。

    梁文傑進一步說，陸委會還有一項業務是對中國海外民主人士的支持，這部分將大幅縮減；陸委會宣傳費被刪減六十％，未來在宣傳反制中共對台統戰滲透，提醒國人注意赴中港澳安全等問題，宣傳能量將大幅縮減。

    梁文傑指出，公務機關不是只發人事費，要讓公務員來上班，卻不給公務員業務費用，這絕對不是好事，等於養了公務員，但是不讓他做事。陸委會長期以來面對中共對台統戰滲透，中共的經費幾乎沒有上限，陸委會這麼少經費還被大幅刪減，未來運作非常困難。

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