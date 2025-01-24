預算遭砍理由非常羞辱 李遠哽咽：文化人不是要飯的

行政院昨在記者會上播放影片，呈現部會首長在院會中說明總預算案遭砍的影響，文化部長李遠在會中哽咽表示，文化人不是要飯的。（行政院提供）

2025/01/24 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於文化部所屬預算被刪減十一億元，文化部長李遠昨在行政院會哽咽表示，經過這麼多文化人努力、在台灣文化主體性漸要成功的關鍵時刻，卻被下了毒手。他強調，連在野黨都不知道在刪什麼錢，「刪的理由讓我覺得他們非常羞辱」，文化人不是要飯的，都是靠自己維生。

李遠說，今年是表演藝術界的寒冬，他想說可多編一點錢，結果表演藝術預算仍被刪減二千萬元，像台灣TOP團隊已經評審完畢，以往過年前就會公告讓他們拿第一筆錢，但現在還不敢公告；中正紀念堂被刪三千萬元，原因是希望儀隊再站在銅像旁邊。

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李遠指出，預算不是不能刪減，是刪減態度與心態非常奇怪，「刪的理由讓我覺得他們非常羞辱」，尤其文化人不是要飯的，且文化部編的錢很有限，全世界都把錢投在文化，因為文化能對全世界發聲，因此在野黨是希望不要繼續發聲、壓制文化發展，非常嚴重。

外交部長林佳龍則指出，台灣在全球有一一一個館處，立法院長韓國瑜此次率團順利出席美國總統川普就職典禮，獲朝野一致肯定，但預算遭刪減已影響到外交工作，外交部業務費遭凍結五十％、宣傳費也遭刪減，就像被摀住嘴巴、綁手綁腳，外交尖兵在前線打仗，有人卻在後面放冷箭，令人不勝唏噓。

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