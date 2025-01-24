投資台灣窗口將減一成人力 經長︰須裁上百名約聘人員

經濟部長郭智輝表示，投資台灣窗口將減少約10％人力，同時減少辦理招商場次，恐延誤投資案落地。（資料照）

2025/01/24 05:30

延誤投資案落地 衝擊國家競爭力

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今年度預算遭立院刪減一○三七億元、凍結九十四億元。經濟部長郭智輝昨指出，因業務費用緊縮，人力勢必裁減，公部門行政效率與服務品質也受到波及，投資台灣窗口將減少約十％人力，同時減少辦理招商場次，恐延誤投資案落地，也衝擊整體國家競爭力。

郭智輝表示，首先經濟部須裁除上百名約聘人員，包括保全、清潔、檔案管理及計畫委辦人力，承攬人員在年關前收到結束約聘的消息，「這個年實在不好過」，人力受到影響，公部門服務品質連帶受到影響。

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郭智輝說，產發署支持製造業減碳諮詢、診斷及輔導，導入低碳化、智慧化、高值化等業務，今年八月至年底（共五個月）將無法進行。此外，中企署輔導小微企業數位加值，原規劃三一四○家次，將減為一七九○家次。

他還指出，水利署執行全台灣至少三千座水門操作與維護，業務費直接刪減下，操作量能消退恐增淹水風險；另水利署預計會減少一百口備用水井啟用調查，也將削減抗旱水資源啟用。

官員︰關門危機 不是不可能

經濟部官員強調，政府預算有固定用途，經濟部走廊燈座數月前就開始拆除至少一根燈管，在野黨現再指定刪除水電費，在財務拮据下撙節開支，經濟部及所屬單位（含各項產業服務、公司登記窗口）僅能運作到九、十月，影響公部門運作，關門危機不是不可能發生。

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