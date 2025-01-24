業務費被砍 約聘僱與勞務承攬人員無法加薪

行政院長卓榮泰昨在記者會表示，業務費被刪減，也造成了政府約僱與勞務承攬人員無法加薪，他感到非常抱歉。（記者廖振輝攝）

2025/01/24 05:30

經發會去年決議調高月薪如今落空 卓揆致歉

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算案遭大幅刪減與凍結，行政院長卓榮泰昨在院會後記者會表示，業務費被刪減，也造成了中央政府約僱與勞務承攬人員無法加薪，他感到非常抱歉。至於影響多少人，詳細數字正在試算，各部會陸續盤點中。

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根據考試院統計，中央與地方機關聘僱人員及職工人數超過十一萬人。行政院人事總處昨表示，中央約用影響六九三八人，至於勞務承攬部分，因是在業務費進用，是各機關權責，並沒有統計。

影響人數 各部會還在盤點

卓揆去年十月底主持經發會委員會延續會議時決議，對於中央政府的約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元，今年起將幫約聘僱人員以及勞務承攬人員加薪。

不過，經濟部長郭智輝昨在院會中表示，經濟部的勞務承攬人員有上百人，在卓揆指示下，本來要幫大家加薪，但經濟部的業務費被刪減，不管是約聘僱的同仁，或是勞務承攬的清潔保全人員，這個年對他們來說實在是太不好過了，因為預算被指定用途大幅削減，「沒有工作的人數還會更多」。

卓榮泰則說，經發會的決議，要啟動加薪引擎，對於勞務承攬與在政府單位的公部門基層勞工，希望月薪都能高於最低工資的一．一倍。不過，這個努力將落空，不只經濟部，其他部會也一樣，在野黨對於行政機關預算的刪除，會使約聘僱人員、勞務承攬人員，連基本加薪都無法因應，對於基層同仁的感受，只能感到非常抱歉。

龔明鑫︰沒加薪甚至還要減

卓揆強調，行政院院本部受影響約用人員約一百餘人，各部會陸續盤整當中，整體而言衝擊很大，也讓約用等人員在年前非常不安。行政院秘書長龔明鑫則指出，本來行政院訂定希望幫約用、承攬人員加薪，現在不僅沒辦法做，甚至還要刪減。

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