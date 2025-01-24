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    基進支援大罷免︰藍白是受命習近平的叛軍

    針對大罷免議題，台灣基進23日舉辦「全台大罷免潮！台灣基進不缺席」記者會說明。（記者方賓照攝）

    針對大罷免議題，台灣基進23日舉辦「全台大罷免潮！台灣基進不缺席」記者會說明。（記者方賓照攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委聯手大砍中央政府總預算，被質疑意圖癱瘓政府運作，數十個民團共同成立「反共護台志工聯盟」，推動全台大罷免潮。台灣基進黨主席王興煥昨率黨公職開記者會宣布，將以全黨之力支援全台大罷免運動，「如果藍白是要我們卑躬屈膝，那就讓你們看見公民的驕傲！」

    王興煥表示，台灣基進以政黨之名，正式宣布全力配合大罷免運動，也邀請反共的公民與團體共同成就這場足以決定台灣未來的大事件，讓「割藍委」運動遍地開花，成燎原之勢。他認為，國民黨、民眾黨是受命於中國領導人習近平的內部叛軍，不論破壞憲政或預算割喉，都是執行中國對台灣的混合戰。

    王認為，台灣生存的首要課題，必須改變親中政黨掌握多數的國會結構，這是全面罷免國民黨區域立委的必要所在，台灣基進做為曾經參與罷免前高雄市長韓國瑜的政黨，深知罷免的難度，大罷免要成勢，必須反共陣營通力合作，將共同的生存大敵逐出國會。

    藍委的表現 不值得領人民薪水

    黨秘書長吳欣岱指出，光是國民黨立委的薪資、黨團補助再加上政黨補助款，一年就花掉近十億元。如今藍白立委在國會隨意提出預算刪減，在不知道提案內容下舉手表決、有些人連自己簽名提案都不知道在講什麼，如此表現，根本不值得領人民的薪水。

    高雄市議員張博洋認為，當民主已經沒有退路，罷免就是義務；立法權已經逾越界限去干預行政權，讓行政機關沒有預算來進行執政，甚至去干預監察權，讓監察機關沒有預算做相關監督，這時唯一能夠制衡、讓失衡狀態回到常規的，就是公民權。

    台南黨部執行長吳依潔也說，在二月一日罷免正式起跑前，台灣基進已提早協尋罷免連署友善店家及相關工作的準備，讓大家可以方便且快速的簽署以及回收連署書，他們也會派遣穿著黨部制服的黨工或是志工收取，避免有人惡意拿取資料。

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