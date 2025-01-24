罷韓主力We care 發起「護國討傅抗藍白」

「We care高雄」昨在高雄舉辦護國討傅抗藍白晚會，現場湧入近兩千民眾。（記者王榮祥攝）

2025/01/24 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕成功罷免韓國瑜主力社群之一的「We care高雄」昨發起「We care台灣、護國討傅抗藍白」晚會，吸引近兩千民眾響應，盼由高雄點燃反制藍白惡意修法的怒火，號召全台兩千三百萬民眾捍衛台灣民主。

多縣市罷藍委團體 主動聯繫

主辦單位透露，晚會之前已有多個縣市的罷免藍委團體主動聯繫，希望藉助「We care高雄」經驗分享，啟動罷免不適任藍白立委的機制。

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晚會昨晚在高市三民公園舉行，吸引近兩千民眾參與、座無虛席，訴求「捍衛民主制度，反對惡意修法」、「阻止藍白擴權，守護台灣未來」、「討伐傅崐萁與藍白聯盟，防止黑箱操作」、「守護台灣的自由與尊嚴」。

罷韓四君子的前高市文化局長尹立與醫師陳冠榮，透過影音為晚會打氣，同為罷韓四君子的台灣基進高市議員張博洋偕同民進黨立委李昆澤、邱議瑩、李柏毅、許智傑，及高市議長康裕成率領的高市議會民進黨團，接力抨擊藍白亂政。

邱議瑩提到，中國軍機每天襲擾台灣領空，空軍必須升空攔截，油料費卻遭藍白大砍七百多億元，讓國軍沒經費保護台灣，這就是傅崐萁、黃國昌領導的藍白幹的好事。

許智傑解讀中國對台灣有三種戰爭型態，包括軍事戰、認知作戰、法律戰，如今就是運用立院多數優勢，啟動法律戰；他號召民眾站出來罷免不適任藍白立委，並建議精準罷免、優先罷免勝選票數少且爭議大的藍委。

康裕成表示，高市議會前天剛完成總預算審查，議員們對於審查內容都很清楚，也都經過充分討論與協商，不像立院藍白陣營提案內容或刪除項目都搞不清楚，「這樣爛的立委應該要罷免」。

高市議員張博洋向高雄鄉親喊話，希望大家團結、讓這把怒火燒起來，並傳達到全台各地，一起捍衛台灣民主。

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