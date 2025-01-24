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    沈慶京京華城案律師 已兩人主動解除委任

    在押的前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗在法警戒護下步入法院。（記者羅沛德攝）

    在押的前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗在法警戒護下步入法院。（記者羅沛德攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者溫于德、張文川／台北報導〕台北地院審理前北市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等，昨提訊在押的眾望基金會董事長李文宗、傳喚台北市前副市長彭振聲及都委會前執行秘書邵琇珮等三人。相較彭振聲、邵琇珮坦承全部犯行，李男否認檢方所有指控，並強調他未參與京華城案，僅就威京集團主席沈慶京捐款二一○萬元給民眾黨一事，代表柯做公關表達謝意。

    此外，沈慶京前天聲請因病具保停押，主張其病情嚴重，若不盡早動手術，恐危及性命。法官將函詢台大等兩家醫院，因逢春節連假，醫院函覆也需時間，將在年後處理。

    律師費因素？ 兩人不予置評

    沈慶京的律師團，也面臨改組，原辯護律師越方如、胡原龍皆於日前主動解除委任，只剩徐履冰留任，外傳是擔心沈的財務狀況恐無力支應未來的律師費用。越、胡昨對此都不予置評。

    李文宗被控涉犯公益侵占、背信共兩罪。他昨當庭辯稱，他服務北市府期間，包括任職台北捷運董事長、市府顧問時，均未參與京華城等個案；擔任市長辦公室主任則是為了分擔柯市長接待客人的工作，只要有人傳訊息，他都會禮貌性的回應。

    李男並指「木可」成立的目的是基於商業考量，某些投資項目他只有被諮詢、未經手金流；他同時否認挪用「眾望」資金，是競總選後無法再替員工投勞健保等，才由「木可」代收代付處理。

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