王婉諭︰吳春城前年為壯世代 遊說時力黨團

時代力量黨主席王婉諭回應壯世代等議題。（記者張嘉明攝）

2025/01/24 05:30

〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭質疑利用「壯世代協會」圖利。時代力量黨主席王婉諭昨揭露，二○二三年吳曾以公關公司董事長身分，為壯世代政策遊說黨團；現在擔任立委，不僅註冊商標，也凍結千萬相關預算，即使吳請辭壯世代協會理事長，其家人也仍在相關單位負責重要工作，難道不需要利益迴避？

質疑吳未利益迴避 酸「賺世代產業鏈」

王婉諭表示，吳春城二○二三年時任戰國策傳播集團董事長，尚未獲得民眾黨不分區立委提名，時力黨團就曾收到「壯世代教科文協會」的拜會邀約，三位立委也禮貌地接受拜會，不久她就看到吳可能獲得民眾黨提名的消息。戰國策是一間知名公關公司，他們接過的案件包含幫永豐金擋下「吹哨者保護法」、幫抖音遊說國會等，甚至還接過一個二○一八年「反同」的愛家公投，以及安定力量的議題行銷。

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王婉諭指出，吳春城以戰國策承接這些行銷專案，再委託給他手下的另一個社會企業「五六七八久社會企業」，也就是如今「壯世代社會企業」的前身；但無論是「戰國策國際顧問公司」、「五六七八久社會企業」、「壯世代教科文協會」都登記在同個地址，其相關企業的理監事，也全都是吳春城的妻子及小孩。

她表示，吳春城進軍國會後，除了把「壯世代」相關商標全都註冊下來，也大力倡議「壯世代」，立法院日前更三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」，要求政府應寬列「壯世代」事務預算，合理分配及運用；接著，吳陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求他們將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，並研議提出具體的因應政策。

王婉諭說，吳春城曾承接無數政治公關、行銷、遊說案件，就算他就任立委後已經清空持股，但妻子、家人至今都還在戰國策集團掛名，「這難道沒有跨越利益迴避的紅線嗎？」

針對吳春城回應指申請專利是職志，若自己沒拿到專利，大家愛怎麼用就怎麼用，還推什麼社會運動？王回擊，商標註冊難道不是為商業目的？難道有人會去申請太陽花、野草莓、野百合的商標嗎？真正的社運，跟他的「賺世代產業鏈」完全不一樣。

公督盟呼籲朝野修法 揭立委利益衝突資訊

公督盟昨認為，立委身為民代，在監督行政部門之前，應該先刮乾淨自己的鬍子，呼籲朝野應積極推動「立委專職化」等修法，向人民公開立委利益衝突資訊。

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