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    吳春城：當立委後 未參與任何政治標案

    藍白立委日前慶祝吳春城所推動的壯促法三讀通過。（資料照）

    藍白立委日前慶祝吳春城所推動的壯促法三讀通過。（資料照）

    2025/01/24 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」年初完成立法三讀，吳卻被揭露其創立的「壯世代協會」過去幾年拿到許多政府標案，引發各界質疑圖利、違反利益迴避。吳春城昨澄清，申請專利是職志，他沒有收取任何一毛專利費，在擔任立委後更無參與任何政治標案；對於外界抹黑他難以澄清，信者恆信，不信者就不信。

    註冊壯世代商標 「沒收一毛專利費」

    吳春城表示，他當立委後就沒有參與任何政治標案，外界提及的嘉義市政府標案是三年前的，跟他擔任立委後有何關係？「我迴避什麼利益？我沒有做任何利益，是公益。」他推動「壯促法」是為因應台灣進入超高齡社會，透過立法賦予五十五歲以上有工作能力且有意願的國民一個新身分，目前被稱為老人或銀髮族不符現狀，「壯世代」也被民間廣為採納。

    針對外界質疑他註冊「壯世代」商標，吳春城說，他沒有跟任何人收取一毛專利費，申請專利是職志，是為防止有心人拿去做壞事，若自己沒拿到專利，大家愛怎麼用就怎麼用，還推什麼社會運動？他強調，民進黨從總預算審查後，所有造謠產業全部出動，他也是受波及而已。吳說，外界說法完全是抹黑、亂編故事，他也難以澄清，信者恆信，不信者就不信。

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