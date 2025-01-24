自由日日shoot》綠委質疑吳春城「壯世代」狂拿標案 律師︰涉嫌圖利 刑期5年以上

民眾黨立委吳春城（右）因「壯世代教科文協會」獲得許多政府標案，引發各界質疑。（資料照）

2025/01/24 05:30

陳培瑜︰吳深入各部會 為壯世代到處討錢騙錢

〔記者陳政宇、楊國文／台北報導〕民眾黨立委吳春城近期因「壯世代教科文協會」獲得許多政府標案，引發各界質疑。民進黨立委陳培瑜昨翻出吳春城的預算提案及質詢內容，指控吳深入各部會為其「壯世代」討錢、到處騙錢，她正研議告發圖利；律師黃帝穎在臉書指出，吳涉嫌以職權施壓政府部門，圖利配偶及子女，可處五年以上徒刑。

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立法院會廿日處理今年度中央政府總預算案，吳春城凍結國發會等多項計畫預算，民進黨立委吳沛憶當時就質疑，「壯世代政策與產業發展促進法」剛通過就凍結諸多預算，非常不合理，且吳春城擔任理事長的壯世代協會拿到許多標案。孰料，吳春城聞言後立刻上前拍桌、叫罵。

陳培瑜昨指出，吳春城認為國發會是「壯世代」的主管機關，提了非常多預算提案，其中有很多邏輯不通、甚至內容一模一樣；吳還以台灣邁入高齡社會、文宣應採用「壯世代」稱呼為由，凍結故宮三千萬元預算。

陳培瑜說，這些都是有憑有據，吳春城真的是深入各部會，都在為自己的「壯世代」要錢、討錢。吳曾為了讓其提案通過，影印一本有關壯世代專題的周刊給各立委辦公室，但「壯世代」拿這麼多標案，難道沒錢買雜誌？要如此盜版侵權、羞辱文化產業？

沈伯洋︰吳透過凍結預算 要各部會使用「壯世代」

民進黨立委沈伯洋表示，吳春城首先成立一系列「壯世代」相關協會或公司，強硬通過「壯世代」法案；再透過凍結預算等方式，要求各部會將名詞「銀髮族」替換為「壯世代」，並拿一堆政府標案，吳被揭發後的第一個動作是去拍桌，鬧了風波才辭理事長，結果卻是藍白噤聲。

民進黨立委郭國文也指出，二○二三年起，吳春城擔任理事長的壯世代協會標到嘉義市政府三個鼓勵年長族群運動的標案，總金額一四八九萬元；吳竟提案凍結體育署「推廣全民運動獎金補助」的預算兩萬元，要求體育署把銀髮族改名為壯世代，也凍結許多國發會預算，「這不就是要圖利自己來投標案嗎？」

黃帝穎表示，吳春城以立委職權施壓政府部門，將銀髮族等用語改為「壯世代」，但卻早將壯世代註冊商標，涉嫌圖利壯世代協會及壯世代公司。另外，吳春城涉圖利其配偶擔任負責人的壯世代公司及其子女相關業務，即涉犯貪污治罪條例「圖利罪」，可處五年以上徒刑。

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