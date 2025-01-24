連署罷免藍委 台中各地熱度不減

設在西區向上市場旁一家蔘藥行的連署站，吸引很多婆婆媽媽前來連署。 （記者蘇金鳳攝）

2025/01/24 05:30

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免行動依舊熱烈進行， 中、西、東、南區的國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」及北、北屯區立委黃健豪的「斷健行動」持續設攤連署，設在西區向上市場旁一家蔘藥行的連署站吸引很多婆婆媽媽來連署，一位住台北內湖回台中過年的王姓市民表示，她農曆年回台北後就連署罷免李彥秀；有一位協助收件的綠營市議員表示，有民眾打電話到服務處要求拿罷免花蓮立委傅崐萁及雲林立委丁學忠的連署書，她各印三十份給該位市民。

台中市罷免行動如火如荼，讓返鄉的民眾都受到感動，表示回工作所在地後就要連署罷免，昨天罷免團體在向上市場設攤連署，一位陪著母親到向上市場買菜的王小姐，在買完菜後還陪著媽媽去連署站連署，她表示，家住在內湖，春節過後就去台北連署站連署罷免國民黨立委李彥秀。

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另位陳姓市民是特地跑到向上市場買菜，是西屯區選民，知道有連署罷免，特地跑來連署，志工表示，該名連署者雖非住西區，但他們的連署站所有台中市都可代為收件。

設在向上市場旁的連署站志工表示，最近參與罷免連署熱度一直不減，上午及下午都可維持一至二百件左右，而來連署的民眾多半到向上市場買菜同時來連署，因此多為壯年族。

另外，「斷健行動」昨天下午在太原火車站設連署站，連署的熱潮依然不減。

罷免國民黨立委黃健豪的「斷健行動」，昨持續於北屯區太原火車站蒐集連署書。 （記者廖耀東攝）

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