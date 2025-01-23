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    凍結客委會預算 文化刨根／客家團體 號召罷免3藍委

    台灣客社社長陳彩仁（前排左二）等北部客家護台大聯盟成員昨舉行記者會，呼籲罷免刪除或凍結客委會預算的立委。（記者廖振輝攝）

    台灣客社社長陳彩仁（前排左二）等北部客家護台大聯盟成員昨舉行記者會，呼籲罷免刪除或凍結客委會預算的立委。（記者廖振輝攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院於廿一日三讀通過一一四年度中央政府總預算案，國民黨、民眾黨聯手將客家委員會預算凍結逾五億元，占年度預算超過十一．五％。對此，北部客家護台大聯盟、台灣客社、台灣客家聯盟等十七名發起人及民團召開記者會，批評刪減預算是全力推動「文化刨根」，呼籲客家人站出來罷免提案的客家立委，並具體點名國民黨立委傅崐萁、徐欣瑩及林思銘。

    北部客家護台大聯盟表示，在藍白兩黨立委的主導下，將客委會預算凍結逾五億元，雙北及桃竹苗地區選出的客家立委竟支持「不講理由」刪減預算，是全力推動「文化刨根」，要將台灣客家文化斷根，呼籲客家人一定要站出來，罷免這些刪減、凍結客委會預算的客家立委。

    聯盟聲明指出，藍白立委此舉不僅對客委會施政嚴重干擾，更是對台灣四六七萬客家族群文化與語言傳承的公然打壓，此舉可能讓台灣客語滅絕。

    「為什麼要砍我們一刀，對客家人來說是非常大的羞辱。」新北市客家社團理事長協會前主席彭莉惠直接點名，他們要罷免的對象是客家籍立委，包含平常選舉都標榜客家的國民黨立委傅崐萁、徐欣瑩、林思銘。

    國民黨立委林思銘則回應，客委會預算共四十三億元，最後僅減列三百萬元，凍結與減列是不同概念，綠營及側翼團體將預算凍結視為刪減，根本就是造謠。

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