尊重罷免自主性／賴︰勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

2025/01/23 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕聯電前董事長曹興誠昨天號召全台罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，並呼籲民進黨全力支持罷免。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

民進黨昨召開中常會，據轉述，賴清德席間表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

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立法院民進黨團總召柯建銘則認為，這是史上最嚴峻的立法院，過去民進黨對抗威權，如今要對抗在藍白背後的中國那隻手；在野黨暴露出來的態度是威權反民主，立法院沒收討論、舉手表決，種種反民主作法，但立法院長韓國瑜沒能力主持亂局。

罷團籲支持 民進黨團︰共同救台灣

柯建銘說，他要請大家思考，是否要讓立法院繼續這樣，民進黨立委一定要當民意後盾，民進黨也要做黨團後盾，對抗國民黨出賣台灣的行為。

柯提到，他觀看美國總統川普的就職典禮，特斯拉執行長馬斯克提到只有美國可以把國旗插到火星，美國國家向前進，反觀台灣，他非常感慨。柯認為，韓國瑜領導下的立法院出現亡台滅台行為，一定會自食其果。

對於曹興誠的訴求，柯建銘受訪指出，曹跟他的觀念一樣，此時此刻要喚醒人民救台灣。至於民進黨應該在哪個時間點投入？柯回應，天天合作，一個是民間，民進黨則是從體制內，這是全民運動，不分民間或民進黨，是全力合作時代、共同救台灣。

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