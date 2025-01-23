為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    尊重罷免自主性／賴︰勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    2025/01/23 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕聯電前董事長曹興誠昨天號召全台罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，並呼籲民進黨全力支持罷免。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

    民進黨昨召開中常會，據轉述，賴清德席間表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

    立法院民進黨團總召柯建銘則認為，這是史上最嚴峻的立法院，過去民進黨對抗威權，如今要對抗在藍白背後的中國那隻手；在野黨暴露出來的態度是威權反民主，立法院沒收討論、舉手表決，種種反民主作法，但立法院長韓國瑜沒能力主持亂局。

    罷團籲支持 民進黨團︰共同救台灣

    柯建銘說，他要請大家思考，是否要讓立法院繼續這樣，民進黨立委一定要當民意後盾，民進黨也要做黨團後盾，對抗國民黨出賣台灣的行為。

    柯提到，他觀看美國總統川普的就職典禮，特斯拉執行長馬斯克提到只有美國可以把國旗插到火星，美國國家向前進，反觀台灣，他非常感慨。柯認為，韓國瑜領導下的立法院出現亡台滅台行為，一定會自食其果。

    對於曹興誠的訴求，柯建銘受訪指出，曹跟他的觀念一樣，此時此刻要喚醒人民救台灣。至於民進黨應該在哪個時間點投入？柯回應，天天合作，一個是民間，民進黨則是從體制內，這是全民運動，不分民間或民進黨，是全力合作時代、共同救台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播