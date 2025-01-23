藍白硬砍2075億 大於法定通刪939億 且無法追加／柯建銘：總預算送總統府違憲

民進黨團總召柯建銘。（記者廖振輝攝）

2025/01/23 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院會廿一日三讀通過一一四年度中央政府總預算案，審議結果刪減逾兩千億元、凍結逾一千五百億元，刪凍的總金額及比例創歷年新高。民進黨團總召柯建銘昨表示，在藍白硬砍二○七五億元、大於法定通刪數九三九億元下，且無法辦理追加、僵局無法解套，將預算結果送去總統府絕對違憲；他也強調，藍白立委直播表演政治自殺神風特攻隊，做白工且違憲違法，「不大罷免可乎」？

藍白邊表決邊撤案 表演「自殺又自嗨」

關於總預算案自朝野協商至三讀的過程，柯建銘昨說明，一月十三日，第一次通案及各部會預算提案三二九八案；一月十七日，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌二人硬要求表決七二五案部分通案；一月廿日，最離譜是表決過後，還提修正案，邊表決邊撤案，下午再提五○三案，包括更正案（撤案、修正案）；一月廿一日二讀通過共四五二六案，「換言之，藍白表演自殺又自嗨，四五二六次」。

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柯建銘表示，過去朝野協商刪除一個總數，最後只表決政治立場不同部分，不超過廿案，講好通刪數後就大量撤案；但今年四五二六案，藍白僅排兩天朝野協商，夠嗎？光每案協商十分鐘、表決一分鐘須五十天，夠嗎？誰在擋總預算，一望而知。

他說，總預算分為通刪及公務預算，通常刪減數大於通刪部分，朝野協商可辦追加；但藍白這次狠心要弄垮政府，讓民進黨無法執政，故肯定無法辦理追加，審查中藍白硬砍二○七四億元、大於法定九三九億元，僵局無法解套，總預算案則無法送出立院，等於做白工且違憲違法。

柯建銘批評，藍白一年來不管預算案、法律案，如國會擴權、財劃法、憲訴法、選罷法等所有法律案都一月到期，不協商、沒收發言、沒收表決、佔領主席台、舉手表決，因為他們肚子無料、無腦、會穿幫，故採此獨招，加上周萬來及高百祥等議事人員獻策，立法院長韓國瑜照紙條念，否則韓根本無能力主持院會。

柯強調，立院主掌議決法律案、預算案，卻抱怨行政院不幫忙，違反憲法權力分立原則、還敢推卸責任；總預算不過的後遺症，包括新興建設預算無法追加預算，阻礙國家經建發展，藍白豈不害人害己。

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