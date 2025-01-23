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    「謝長廷曾提覆議不成 下台」 王鴻薇：卓榮泰做得到嗎？

    國民黨團首席副書記長王鴻薇。（資料照）

    國民黨團首席副書記長王鴻薇。（資料照）

    2025/01/23 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院前天三讀通過一一四年中央政府總預算，行政院認為有窒礙難行之處，提出覆議將是選項之一。國民黨團首席副書記長王鴻薇昨表示，扁政府時任行政院長謝長廷曾提覆議不成，因此下台負責：「如果謝長廷做得到，卓榮泰做不做得到？」

    王鴻薇表示，覆議依法是行政院的權利，謝長廷當年提出覆議，卓榮泰當時還是謝長廷的秘書長，覆議不成，謝就下台以示負責，民進黨那時執政還有自己的風骨，但現在的民進黨政府、卓內閣把覆議當成家常便飯，覆議不成唾面自乾，當沒事人一樣。

    王鴻薇指出，一一四年歲出預算刪減後是史上最高，扣除刪除撥補台電的預算，刪除比率僅三．五四％，但賴政府卻講得似乎整個政府部門要停擺、關門，執政黨對在野黨刪減預算的造謠抹黑更是史無前例，整個賴政府部門變成「造謠國家隊」。

    王鴻薇表示，和一一二年兩兆六二七八億元、一一三年兩兆八五一九億元比較，今年兩兆九二五○億元的預算會像民進黨說的讓政府癱瘓、關門，那麼過去的政府沒有關門，現在創下史上最高歲出預算規模的賴政府，是要怎麼關門？還是賴政府的小編和官員，集體、有系統地在嚇唬老百姓？

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