總預算遭亂砍 政院將提覆議

行政院。（資料照）

2025/01/23 05:30

可用預算逾三成被刪凍 賴︰國家成為一台無油可動的車

〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕立法院三讀通過今年度中央政府總預算案。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，他對審議過程亂象及最終結果感到非常遺憾，中央政府可使用的預算被大幅刪減及凍結高達三成以上，讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，盼政黨競爭勿損害國家利益及全體國人權益。

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據轉述，賴清德昨於民進黨中常會表示，全體國人皆可透過立法院的直播頻道觀看審議過程，不管是邊表決邊修正提案、表決通過後在場的立委才收到提案內容，或是提案通過後又撤回，這樣的表決過程，已經引起國人的疑慮與不安。

主計總處今將在行政院院會報告總預算案立法院審議結果，政院人士昨指出，三讀版本非常混亂，連國民黨團、民眾黨團數據都不一樣，主計總處估算困難，總預算送到政院後，將再仔細核對，並擬提出覆議，也會就是否聲請釋憲進行討論。

據指出，主計總處昨已就總預算立法院審議結果，先向行政院長卓榮泰報告，卓揆今將第四度親上火線，在院會後記者會說明總預算窒礙難行之處。

政院︰很多重複性刪減、凍結 數字亂七八糟

政院人士指出，三讀的總預算案有很多待釐清之處，不僅文字有問題，連國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌，兩個人講的數據也不一樣、根本對不起來，很多重複性提案、重複性刪減與凍結，數字亂七八糟。

政院人士強調，立法院可能也算不清如此混亂的總預算，因此不確定是否能在廿四日、農曆春節之前，把總預算審查結果送到政院，政院也希望能儘快看清楚內容，如果送進來，行政院會依照程序，擬在十天內提出覆議。

賴清德昨也在民進黨中常會強調，總預算案共編列三兆一三二五億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出及地方政府使用的地方計畫型補助及其他補助款項，剩餘的一兆二七○億元，才是中央政府可以使用的預算。

賴進一步指出，中央政府可使用的預算被大幅刪減及凍結高達三成以上，讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，不僅僅是國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。

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