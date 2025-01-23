南投連署罷免游顥 民進黨估月底達提議門檻

南投縣多位綠營議員服務處，開放民眾連署罷免縣內兩位藍營立委。（陳玉鈴提供）

2025/01/23 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕全台罷免藍委行動延燒南投，南投一群年輕人打出「驅馬除害」、「去游除垢」口號，展開罷免立委馬文君、游顥，民進黨南投縣黨部及部分綠營議員服務處已協助開放連署收件，現任議員的民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，其服務處已收到上千份連署書，預計第二選區（濁水溪線）部分，本月底連署書就會達到第一階段約二千人連署提議罷免門檻。

公民團體為抗議藍白立委狹人數優勢修訂爭議性法案，且大砍中央政府預算，嚴重影響政府施政，推動全台罷免藍委行動，南投縣一群年輕人，也發起罷免縣內兩位國民黨立委馬文君、游顥，民進黨南投縣黨部近日開放黨部及部分議員服務處協助收取連署書，二十五日上午九時三十分至十一時分及下午二至四時也將分別於民進黨南投縣黨部門口、縣立體育場附近集賢路設攤接受現場連署及收件。

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陳玉鈴說，目前包括其位於竹山的議員服務處、蔡銘軒議員位於草屯服務處、沈夙崢議員位於南投市服務處，以及前集集鎮長陳紀衡於集集據點，都開始收件，由於連署書格式有嚴格規範，包括戶籍地必須一字不漏照抄，且不能塗改、寫簡體字及超出格子，因此民眾最好帶著身分證到各據點寫連署書，有提供範本及專人指導，才不會連署無效。

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