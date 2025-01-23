台中挺廢翔行動 綠營議員服務處成連署站

市議員陳俞融提供服務處，讓民眾前來連署罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/23 05:30

是否成為長期連署站 4人表示願意全力配合

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、蘇孟娟、黃旭磊、陳建志、張軒哲／台中報導〕大罷免潮時代來臨！不滿藍白合力刪總預算，台中市罷免國民黨第四選區立委廖偉翔的公民團體「廢翔行動」，獲得西屯、南屯民進黨議員、前議員四人的支持，提出「快閃企劃」，在元月二十六日下午二點至四點，在四人服務處內或者服務處前空地作為連署站；至於是否長期成為連署站，四人都表示，願意全力配合；對此，廖偉翔不回應。

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電子宣傳車加入罷免行列

另外，罷免行動電子宣傳車也加入宣傳行列，昨天在天津年貨大街旁的梅川人行道設攤連署收件，志工舉牌呼籲，民眾踴躍連署，路過車輛也搖下車窗喊加油，罷免行動宣傳車也不斷繞行加持。

部份議員服務處代收代轉

台中市立委第五、六選區罷免國民黨立委民團，也與民進黨議員建立「非正式」合作關係，包括議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融、江肇國、黃守達、陳雅惠、鄭功進及前立委莊競程服務處，都代收送連署書，協助代轉民眾填好的罷免提議書。

至於中四選區，罷免團體「廢翔行動」表示，中四罷團是全國最早開跑的人民罷免團體，在此「台灣有難、罷方雲集」時刻 ，向西屯與南屯在地各方友善陣營請求，獲得願意提供騎樓收件的陳情服務，這是第一次人民與民代服務處的合作示範場。

民進黨西屯議員陳淑華、林祈烽及南屯市議員何文海，以及前議員張耀中表示，二十六日下午二點到四點提供服務處內或者外部空地作為連署站，四人表示，罷免團體面臨借埸地遇到困難，因此全力協助，讓要連署的民眾不會有找不到地方連署的困擾；只要罷免團體有場地需求，不止是二十六日，農曆年後上班時段有需求，也會全力配合作為連署站。

陳淑華說，藍白在立法院的濫權作為，擺明是協助中國亂台，製造台灣政局動盪；藍白是在搞政變，卻又不敢明目張膽搞，總統大選一輸，立刻變臉癱瘓立法院，禍亂台灣，身為民代聽到民眾聲音，因此協助民眾解決問題，回應公民團體訴求，提供場地罷免不適任立委。

林祈烽表示，公民團體反映要借場地設攤面臨困難，他支持公民團體理念，同意服務處二十六日下午二點成為罷免據點，未來公民團體如有長期設據點等需求，他都可以配合。

何文海也表示，公民團體反映借場地有困難，他提供服務處外空地給志工。

前南屯議員張耀中表示，藍白立委刪預算非常不公義，二十六日下午公民團體會到場設連署站，而且年後如有需要，他的服務處週一至週五上班時間提供成為連署站，如果晚上有需要，他也會評估提供。

罷免行動電子宣傳車加入宣傳行列，在市區不斷繞行加持，場面熱絡。（記者蔡淑媛攝）

罷免團體在天津年貨大街旁的梅川人行道設攤，民眾踴躍連署。（記者蔡淑媛攝）

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