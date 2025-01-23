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    直播機密預算審查 柯建銘：犯罪事實明確 葉元之關定了

    國民黨立委葉元之21日在立院審查機密預算時開直播，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，葉元之公開向全球直播，包括中國在內，這種犯罪事實明確，不信高檢署檢察官看不到，換言之，葉元之關定了。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委葉元之21日在立院審查機密預算時開直播，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，葉元之公開向全球直播，包括中國在內，這種犯罪事實明確，不信高檢署檢察官看不到，換言之，葉元之關定了。（記者廖振輝攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕立法院院會廿一日審查機密預算時，國民黨立委葉元之開直播，引發爭議。民進黨團總召柯建銘昨表示，葉元之不僅向全國直播，更是向中國直播，違反憲法及國安法，犯罪事實明確，「葉元之關定了」。

    葉：那段時間沒有機密

    葉元之回應說，審機密預算時已經清晨五點多，他有點精神不濟，因此沒意識還在直播，後來主席一講到手機他就馬上關了。他強調，所謂的機密是文件內容，文件要去前面領，「我根本沒有去領，就是一直癱坐在椅子上，那一小段時間根本沒有什麼機密」。

    審查機密預算期間，觀看葉元之直播的網友指出，在審查開始、唸完預算案第一條，準備進行記名表決時，立法院副院長江啟臣反應過來、詢問是否有收起手機，葉元之才將畫面切掉。

    民進黨團幹事長吳思瑤則說，機密預算不能對外揭露，現行犯葉元之此舉是洩漏國安機密，他向全球直播的行為，中國領導人習近平也可能派人掌握。她指出，秘密會議不秘密，國安機密全都錄，江啟臣扯到爆的主持，是他一輩子蒙羞的印記。

    民進黨團書記長蔡易餘提到，葉元之直播時，網友都叫他趕快停止，高檢署應該主動偵辦。

    葉元之說，他直播跟中國有什麼關係？民進黨現在要推罷免就會把你講得很惡劣，但他直播壓根就沒在管什麼中國；民進黨的套路就是藍白都是習近平小弟，所做的事情都會連結到中國。

    國民黨立委葉元之直播機密預算審查，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨質疑洩漏國安機密。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委葉元之直播機密預算審查，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨質疑洩漏國安機密。（記者廖振輝攝）

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