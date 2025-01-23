為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》業務費共刪217億 黨產會占比最高 國防部金額最多

    114年度中央政府總預算案業務費刪減占比最高單位

    114年度中央政府總預算案業務費刪減占比最高單位

    2025/01/23 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院廿一日三讀今年度中央政府總預算案，刪減總數約二○七五億元，其中業務費刪減高達二一七億二一七三萬餘元，形同癱瘓政府運作。其中黨產會刪減比率高達九十六．一四％、監察院六十．八八％、通傳會五十五．三八％、行政院院本部四十五．七一％、數發部三十五．三八％。若以金額來看，以國防部的七十億八六○七萬餘元最多。

    根據行政院主計總處統計，今年度中央政府總預算「業務費」原本總計編列四一一九億九二七二萬餘元，總計遭刪減二一七億二一七三萬餘元，占五．二七％，其中總統府主管編列七十七億四九○九萬餘元，遭刪除二億一五四二萬餘元，占比為二．七八％。

    黨產會原編列1811萬遭砍1741萬 占96％

    黨產會原編列一八一一萬餘元，遭刪除一七四一萬餘元，占九十六．一四％；監察院四億○七二○萬餘元刪減二億四七八九萬餘元，占六十．八八％；通傳會七五一七萬餘元刪減四一六三萬餘元，占五十五．三八％。

    行政院院本部編列三億三九七九萬餘元，刪減一億五五三二萬餘元，占四十五．七一％；數發部為四十七億四○三九萬餘元，刪減十六億七七三五萬餘元，占卅五．三八％；陸委會為二億八五五六萬餘元，刪減八八三一萬元，占卅．九二％。

    此外，人事總處遭刪減廿二．六九％，運安會十七．六五％，金管會十六．五六％，內政部、外交部、公平會、原民會、客委會、國發會、中選會、核安會等單位都遭刪減超過一成。

    國防部遭刪70.8億 財政部21.6億 數發部16.7億

    若以金額來看，國防部遭刪減七十億八六○七萬餘元最多，財政部為廿一億六三六八萬餘元、數發部十六億七七三五萬餘元、經濟部十五億七七七二萬餘元、外交部為十三億八四五九萬餘元、內政部為十三億三六五九萬餘元、農業部為十億二五○七萬餘元。

    官員說，凍結的提案很多，多數機關被凍結三成，少數凍結七成，而究竟是先算刪減的預算數再凍結，還是直接以原編列的預算凍結，立法院提案情況很混亂，至今仍無法釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播