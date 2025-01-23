自由日日shoot》業務費共刪217億 黨產會占比最高 國防部金額最多

114年度中央政府總預算案業務費刪減占比最高單位

2025/01/23 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院廿一日三讀今年度中央政府總預算案，刪減總數約二○七五億元，其中業務費刪減高達二一七億二一七三萬餘元，形同癱瘓政府運作。其中黨產會刪減比率高達九十六．一四％、監察院六十．八八％、通傳會五十五．三八％、行政院院本部四十五．七一％、數發部三十五．三八％。若以金額來看，以國防部的七十億八六○七萬餘元最多。

根據行政院主計總處統計，今年度中央政府總預算「業務費」原本總計編列四一一九億九二七二萬餘元，總計遭刪減二一七億二一七三萬餘元，占五．二七％，其中總統府主管編列七十七億四九○九萬餘元，遭刪除二億一五四二萬餘元，占比為二．七八％。

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黨產會原編列1811萬遭砍1741萬 占96％

黨產會原編列一八一一萬餘元，遭刪除一七四一萬餘元，占九十六．一四％；監察院四億○七二○萬餘元刪減二億四七八九萬餘元，占六十．八八％；通傳會七五一七萬餘元刪減四一六三萬餘元，占五十五．三八％。

行政院院本部編列三億三九七九萬餘元，刪減一億五五三二萬餘元，占四十五．七一％；數發部為四十七億四○三九萬餘元，刪減十六億七七三五萬餘元，占卅五．三八％；陸委會為二億八五五六萬餘元，刪減八八三一萬元，占卅．九二％。

此外，人事總處遭刪減廿二．六九％，運安會十七．六五％，金管會十六．五六％，內政部、外交部、公平會、原民會、客委會、國發會、中選會、核安會等單位都遭刪減超過一成。

國防部遭刪70.8億 財政部21.6億 數發部16.7億

若以金額來看，國防部遭刪減七十億八六○七萬餘元最多，財政部為廿一億六三六八萬餘元、數發部十六億七七三五萬餘元、經濟部十五億七七七二萬餘元、外交部為十三億八四五九萬餘元、內政部為十三億三六五九萬餘元、農業部為十億二五○七萬餘元。

官員說，凍結的提案很多，多數機關被凍結三成，少數凍結七成，而究竟是先算刪減的預算數再凍結，還是直接以原編列的預算凍結，立法院提案情況很混亂，至今仍無法釐清。

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