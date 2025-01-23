自由日日shoot》總統府發道歉信 員工三節禮金沒了

總統府發言人郭雅慧昨指出，過往總統國務機要費約六成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜，立法院將國務機要費三千萬元預算減列二千萬元、凍結一千萬元，在沒有其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。（資料照）

2025/01/23 05:30

國務機要費3000萬全刪凍

〔記者陳昀、劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院廿一日三讀今年度中央政府總預算案，總統府「國務機要」費三千萬元遭全數刪除與凍結。據了解，總統府秘書長潘孟安昨透過總統府內網發給全體同仁的致歉信，表達原訂發放給總統府員工的春節禮金無財源支應，很遺憾無法發放。此外，總統維安的警察、國軍等三節犒賞禮金，以及過往向庇護工場購置送給府內員工、憲兵及偏鄉或弱勢學童的禮盒也取消。

據了解，總統國務機要費支應發放的三節禮金犒賞對象，不單是總統府員工，還包括平常協助總統車隊進行交通管制與指揮的台北市政府警察局、交通警察大隊、保安警察大隊、協調管制中心等基層員警，以及配合總統維安勤務的國道公路警察局、憲兵指揮部、資通電軍指揮部等，過往都會發放三節犒賞禮金，但今年都因國務機要費遭刪除凍結而無法發放。

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總統府發言人郭雅慧指出，過往總統國務機要費約六成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜，立法院將國務機要費三千萬元預算減列二千萬元、凍結一千萬元，在沒有其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。

對於潘孟安表示將取消三節禮金發放，立院國民黨團書記長林思銘說，非法定預算可發可不發，如果總統府想發，可用其他科目的錢去發，「他們很有錢」，一定有其他科目可以支應，不要散佈謠言說這筆錢發不出來。

藍委稱公關費等可流用 綠委舉預算法規定駁斥

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，沒有國務機要費，總統府沒有其他特支費、公關費或業務費嗎？這些費用都可以流用。總統府此舉是把基層當鬥爭工具，鬥爭在野黨。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤反駁說，「預算法」第六十三條明文規定，經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用，流用國務機要費的說法明顯違法，建議國民黨立委應問問前總統馬英九能否如此。她批評，在野黨不斷用一個謊來圓另一個謊、破綻越講越多。

民進黨立委王世堅認為，民眾黨團總召黃國昌為報復、羞辱總統賴清德而砍總統府預算，歷屆總統從未受如此不公平的待遇，是幾十年來最荒唐離譜的事。

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