自由日日shoot》藍白聯手大砍總預算 黨產會：多筆訴訟案沒錢請律師

藍白聯手大砍總預算，黨產會「黨產處理業務」九成預算遭刪除，今年一整年業務費僅剩五○一萬二七○○元。黨產會官員表示，這次預算審查結果，直接癱瘓核心業務運作，多筆不當黨產案件訴訟中，已經沒錢請律師。（資料照）

2025/01/23 05:30

〔記者陳鈺馥、洪定宏／綜合報導〕藍白聯手大砍總預算，黨產會「黨產處理業務」九成預算遭刪除，今年一整年業務費僅剩五○一萬二七○○元。黨產會官員表示，這次預算審查結果，直接癱瘓核心業務運作，多筆不當黨產案件訴訟中，已經沒錢請律師。

黨產處理業務九成遭刪除 癱瘓核心任務

黨產會成立八年多來，已認定救國團、婦聯會、中國廣播公司、中影公司、中華救助總會、中央投資公司、欣裕台公司、民族基金會、民權基金會及國家發展基金會，為國民黨的附隨組織。

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黨產會也對國民黨舊中央黨部大樓、台中市黨部房地、婦聯會三八八億元勞軍捐及美齡樓，以及救國團、中廣公司名下不當取得財產，做出收歸國有處分，目前多筆案件仍在台北高等行政法院、最高行政法院審理。

黨產會官員說，最核心「黨產處理業務」幾乎被刪光，聘請律師費用、資安系統經費、調查處分的費用都沒有。不當黨產條例的法定任務已沒錢可做，所剩不多的業務費僅能維持辦公室基本的運作。

「調查不會中斷！」官員強調，黨產會人事費沒有被砍，因為人員都還在，會繼續查案，只是恐怕沒有錢再辦聽證會。至於委員會議都將繼續召開，附隨組織被推定的不當財產，仍受到黨產會監管。

海巡減列八億 管碧玲嘆：造艦能賒帳嗎

官員感嘆地說，過年後中投案、國民黨台中市黨部就要開庭，救國團、婦聯會對方都有提上訴，還有國民黨舊中央黨部也還在法院，預算被砍，很多事情都難以運作。

行政院海委會此次預算被刪減共十億七千多萬元、凍結十二億四千多萬元，合計比例是歷年最多，其中光是海巡署被減列八億兩千多萬元，主委管碧玲昨天主持施政成果記者會時對此表示，海委會受波及的比例歷年最多，她擔心付不出製造船艦費用，「可以用賒帳的嗎？」

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