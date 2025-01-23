自由日日shoot》藍白聯手大砍總預算 監委：連證人500元出席費都被砍掉

監委王幼玲（左）、田秋堇（右）昨表示，調查巡察業務費預算一八三六萬六千元被砍到只剩一千元，影響巨大。（記者林哲遠攝）

2025/01/23 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會廿一日三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白聯手大幅刪減，嚴重影響監院運作，除了危害一般業務執行，更影響財產申報作業，調查中的各式弊案包含光電、北士科、台智光及魚果市場等案。

影響財產申報作業、弊案調查

監察院秘書長李俊俋廿一日召開記者會指出，監院一般行政、調查巡察及國際監察事務預算被大幅刪除，將使監察院大部分業務完全停擺，不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

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在一般行政部分，立院表決通過民眾黨立委黃國昌提案，將監院一般行政編列預算八億九○四六萬四千元，減列九○三七萬六千元，該項目涉及機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院之憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

李俊俋說，在野黨雖宣稱未刪減財產申報業務經費，但將一般行政費用、資訊系統服務費等預算大幅刪減，而讓作業系統停擺；此外，他也透露，去年水電費遭凍結，十月後就付不出來，後來解凍一百萬才勉強繳清，雖然不知道今年水電費可以撐多久，但該關燈就關燈，關燈後還是得繼續上班。

監委查弊得自掏腰包、自行開車

攸關監察院調查弊案業務，調查巡察業務費預算一八三六萬六千元被砍到只剩一千元，將影響現正調查的光電案、食品安全案、交通安全案、北士科案、台智光案及魚果市場等關乎國計民生的案件。

監委王幼玲、田秋堇昨也進一步舉例說明，該筆預算遭刪除影響巨大，監委調查過程中，所舉辦的諮詢會議、支付學者車馬費、調查員前往現場履勘的出差費、證人出席費五百元等都被砍掉，未來恐怕只能監委自掏腰包，在履勘時則自行開車。

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