自由日日shoot》大砍機關業務費 立委：藍白要公務員上班做什麼

民進黨團副幹事長林楚茵指出，公務員有所謂的經常門支出，但很荒謬的是，藍白把部分部會的相關業務預算砍超過九成，「這些公務員領薪水上班要做什麼？」（資料照）

2025/01/23 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院會廿一日三讀通過一一四年度中央政府總預算案，刪凍的總金額及比例創歷年新高，但具體數字無人知曉。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，立法院根本無法在審議結果載明「共計刪減數額」等關鍵字，甚至要求行政院核實辦理各機關通刪項目之預算「調整減列」，她直批，「這就是甩鍋」。民進黨立委林楚茵也質疑，藍白將部分部會的相關業務預算砍超過九成，「這些公務員領薪水上班要做什麼？」

吳思瑤：惡刪、濫砍違反權力分立 就是違憲

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立法院會歷經跨日的不斷電表決後，終於在廿一日下午三讀通過中央政府總預算案。在歲出部分，各委員會減列金額六十七億三七六三萬元、保留暨各黨團送院會處理項目減列一○六八億六一六二萬九千元，共計減列一一三五億九九二五萬九千元，「其餘」依照決議內容，通案統刪「不低於」九三九億七五○○萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算「調整減列」。

據了解，立法院廿一日三讀通過總預算前，立法院秘書處在議場後方，要求行政院主計總處計算具體刪除數字，不過因為總預算從協商到表決過程混亂無比，許多預算提案未經協商、直接表決，加上在野黨一邊表決、一邊撤案，甚至表決後又提出修正案，因此立法院在最後審議結果中，無法提出具體的刪除數字。

吳思瑤受訪表示，立法院過往在總預算的朝野協商，會訂出刪除額度的天花板，行政院也可表示意見，並將預算案帶回重新調整，但今年的重點在於，立法院長韓國瑜沒有實質協商、也不採納民進黨團總召柯建銘在協商首日提出訂定天花板的意見，因此現在預算通案也刪、個案也刪，其中可能涵蓋重複項目，算不出來就是一個錯上加錯、連環爆。

吳思瑤也說，比對一一三年與一一四年總預算案的審議結果，可以發現在歲出部分，立法院根本無法寫出「審議結果」、「共計刪減數額」等關鍵字，甚至要求行政院核實辦理各機關通刪項目之預算「調整減列」；她直批，「這就是甩鍋」，過往立法院根本不會有這種事，這樣的惡刪、濫砍已違反權力分立原則，就是違憲。

民進黨團副幹事長林楚茵指出，公務員有所謂的經常門支出，但很荒謬的是，藍白把部分部會的相關業務預算砍超過九成，「這些公務員領薪水上班要做什麼？」民進黨立委莊瑞雄也批評，藍白立委凍結空勤業務費三成，連攸關人民性命的救命錢也敢擋，結果卻不敢承認、甚至稱是假消息，連自己砍了什麼都不知道，讓公務員被迫沒事可做。

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