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    民眾黨魁之爭》蔡壁如拋朝野大和解 黃國昌反嗆

    蔡壁如（資料照）

    蔡壁如（資料照）

    2025/01/23 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席補選將於二月十五日舉行，創黨之母蔡壁如、代理主席黃國昌兩位黨魁候選人昨互別苗頭、隔空較勁。蔡壁如率先拋出，當選後將推動「大和解咖啡」化解朝野對立、大罷免浪潮；黃國昌反嗆，面對賴政府政治追殺，和不和解，關鍵不在民眾黨。

    蔡表示，若她能擔任黨主席，將攜手在野力量迎接二○二六選舉，避免重蹈去年總統大選藍白分裂的覆轍；同時，她會主動邀請國會其他兩黨領袖進行「大和解咖啡二．○」對話，民眾黨必須提前化解可能爆發的朝野對立與大罷免浪潮，為台灣的政局創造更穩定的環境。

    蔡也提及擔任黨主席面臨的挑戰，首先，民眾黨立委兩年條款如何處理，若不執行將碰觸誠信問題；再者，二○二六選戰民眾黨如何部署及黨主席是否親征縣市首長等。

    黃國昌則說，從去年總統賴清德就職到國慶大會，即使前民眾黨主席柯文哲遭遇賴政府的政治追殺，民眾黨仍把國家利益高於政黨利益之上。朝野和解與否關鍵不在於民眾黨，而是民進黨仍想以威權獨裁方式撕裂社會，只為創造民進黨自身政治利益。針對選舉議題，黃僅說，地方選舉策略不是少數人就可以決定，要經過所有黨員凝聚共識。

    至於黃國昌身兼代理主席又參與黨魁補選、遭疑「球員兼裁判」問題，有黨員呼籲黃應先請假。中央委員林富男強調，代理黨主席並不影響選舉程序，這次補選的程序都由他主持，黃完全不干涉，也不容許黃干涉。

    黃國昌（民眾黨提供）

    黃國昌（民眾黨提供）

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